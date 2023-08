Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

RB Leipzig moet El Chadaille Bitshiabu na knieblessure maanden missen

18:42 uur RB Leipzig kan mogelijk maandenlang geen beroep doen op verdediger El Chadaille Bitshiabu. De 18-jarige Fransman, die is aangetrokken van Paris Saint-Germain, heeft een scheur in een binnenste band in de rechterknie opgelopen en moet wellicht maanden revalideren.

Door het wegvallen van Bitshiabu moet Leipzig op zoek naar extra versterking achterin. Daarvoor was de club ook in onderhandeling met Feyenoord over een transfer van Lutsharel Geertruida, maar volgens verschillende media hebben de Duitsers zich ondertussen gericht op Castello Lukeba van Olympique Lyon.

Bekerwinnaar Leipzig, dat international Xavi Simons voor een seizoen huurt van PSG, start het nieuwe seizoen zaterdag met het duel om de Supercup tegen landskampioen Bayern München. De club begint op 19 augustus aan de competitie met een wedstrijd tegen Bayer Leverkusen.

Blessure houdt titelverdedigster Thiam op zevenkamp weg van WK

17.06 uur: Nafissatou Thiam doet deze maand niet mee aan de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De Belgische, die vorig jaar bij de mondiale titelstrijd in Eugene goud pakte op de zevenkamp voor de Nederlandse Anouk Vetter, heeft een achillespeesblessure. Dat meldt de Belgische atletiekfederatie.

Thiam behaalde in 2017 haar eerste wereldtitel op de zevenkamp en ook is ze tweevoudig olympisch kampioene op die discipline (2016 in Rio en 2021 in Tokio).

De 28-jarige atlete kreeg deze zomer last van haar achillespees en moest onder meer de Diamond League-wedstrijden in Monaco en Londen overslaan.

Nederlandse boksbond wordt lid van nieuwe mondiale federatie

14.16 uur: De Nederlandse boksbond NBB is lid geworden van World Boxing, een nieuwe mondiale boksfederatie. Die bond werd in april opgericht als alternatief voor de IBA, de internationale boksbond die al geruime tijd met financiële en bestuurlijke problemen kampt. Nederland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland en de Britse boksbond zijn nu officieel de eerste zes leden van World Boxing geworden.

De IBA besloot in mei om de NBB en enkele andere nationale boksbonden te schorsen vanwege hun betrokkenheid bij de nieuwe internationale federatie, mede opgezet door Boris van der Vorst. Hij was tot voor kort voorzitter van de Nederlandse boksbond.

De NBB benadrukt dat het voorlopig gewoon lid blijft van de IBA, ook nu het lid is geworden van World Boxing. Beide federaties staan volgens de NBB toe dat een nationale bond lid is van meerdere overkoepelende organisaties.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot in juni om de erkenning van de IBA in te trekken vanwege jarenlang wanbeleid. World Boxing wil graag de olympische erkenning overnemen en ervoor zorgen dat boksen op het programma van de Spelen blijft staan.

Niels Laros pakt goud op 1500 meter bij EK onder 20 jaar

09.55 uur: Niels Laros heeft bij de EK onder 20 jaar in Jeruzalem de Europese titel op de 1500 meter gewonnen. De 18-jarige Laros liep naar het goud in 3.56,78. De atleet uit Oosterhout evenaarde bijna twee maanden geleden in Nice het Nederlands record van Gert-Jan Liefers uit 2001 op de 1500 meter: 3.32,89.

Laros kwalificeerde zich daarmee voor de WK voor de senioren in Boedapest, die op 19 augustus van start gaan. Het hardlooptalent doet in de aanloop naar dat toernooi mee aan de jeugd-EK in Jeruzalem. In de finale van de 1500 meter maakte Laros indruk met een sterke slotronde, waarin hij al zijn concurrenten op grote achterstand liep. Al ver voor de finish kon de Nederlander beginnen met juichen.

Auger-Aliassime ook voor eigen publiek meteen uitgeschakeld

07.34 uur: élix Auger-Aliassime is ook op het masterstoernooi van Toronto in de eerste ronde uitgeschakeld. De Canadese nummer 12 van de wereld werd met 6-4 6-4 verslagen door de Australiër Max Purcell, de mondiale nummer 78.

Auger-Aliassime, die dinsdag 23 jaar oud werd, verloor al voor de vierde keer op een rij in de eerste ronde. Ook op Roland Garros en Wimbledon bleef hij in de openingsronde steken. Auger-Aliassime is door zijn tegenvallende resultaten uit de mondiale top 10 gevallen.

Vorig jaar haalde Auger-Aliassime nog de kwartfinales op het masterstoernooi in Canada. Casper Ruud uit Noorwegen was hem toen de baas.

De Brit Dan Evans, die afgelopen weekend Tallon Griekspoor nog versloeg in de finale van het ATP-toernooi van Washington, verloor in Toronto in de openingsronde van de Canadees Gabriel Diallo. Het werd 7-6 (4) 7-5 voor de nummer 141 van de wereld, die met een wildcard was toegelaten.

Carlos Alcaraz is als eerste geplaatst in Toronto. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan Ben Shelton. Novak Djokovic meldde zich af.

Vorig jaar werd het toernooi verrassend gewonnen door Pablo Carreño Busta, die zich dit jaar met een blessure afmeldde. Het mannentoernooi werd in 2022 gespeeld in Montreal. De mannen en vrouwen wisselen jaarlijks van locatie.

Zwemmer Chalmers doet in Parijs voor het laatst mee aan Spelen

07.27 uur: De Australische zwemmer Kyle Chalmers doet volgend jaar in Parijs voor het laatst mee aan de Olympische Spelen. De 25-jarige Chalmers benadrukte dat hij niet van plan is om volgend jaar helemaal met zwemmen te stoppen.

„Het zullen zeker de laatste Spelen voor me worden”, zei Chalmers tegenover een Australisch radiostation. „Ik word volgend jaar 26 jaar en zelfs dit jaar ben ik vaak al verreweg de oudste. Er zijn jongens die in 2003 of 2004 zijn geboren en nu aan de top staan. Ik word oud en zal klaar zijn voor het volgende hoofdstuk van mijn leven.”

In Australië werden de uitspraken geïnterpreteerd alsof Chalmers over een jaar stopt met zwemmen. „Ik stop niet. De uitspraak was dat het mijn laatste Spelen zullen worden”, schreef Chalmers vervolgens op Instagram. „Er zullen na de Spelen nog veel meer wedstrijden komen waar ik mijn land op het hoogste niveau kan vertegenwoordigen. Er komen nog WK’s aan, de Gemenebestspelen en genoeg wereldbekers.”

Chalmers pakte in 2016 op de Spelen in Rio de Janeiro een gouden medaille op de 100 meter vrije slag. Ook won hij in Rio twee bronzen medailles. Op de Spelen van 2021 in Tokio werd hij tweede op de 100 vrij, achter de Amerikaan Caeleb Dressel.

De Spelen van 2028 worden in Los Angeles gehouden.