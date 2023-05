AS Roma doet goede zaken in halve finales Europa League

Zo houdt trainer José Mourinho uitzicht op weer een Europese prijs. Hij won vorig seizoen de Conference League met AS Roma door Feyenoord in de finale te verslaan. AS Roma schakelde Feyenoord vorige maand ook uit in de kwartfinale van de Europa League.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Mourinho won de Champions League met Porto en Internazionale en greep met Manchester United de Europa League door Ajax in de finale te verslaan. Hij pakte met Porto ook de UEFA Cup. Georginio Wijnaldum mocht in de 76e minuut invallen bij de thuisploeg uit Rome. Hij kwam in het veld voor doelpuntenmaker Bove. Jeremie Frimpong had een basisplaats bij Bayer Leverkusen, waar Mitchel Bakker al voor rust mocht invallen.

Juventus laat naast Sevilla

In de andere halve eindstrijd speelde Juventus in het thuisduel met Sevilla op het nippertje gelijk (1-1). Youssef En-Nesyri opende de score voor de bezoekers uit Spanje. Hij scoorde op aangeven van Lucas Ocampos die in de eerste helft van het seizoen aan Ajax werd verhuurd. Ocampos moest zich nog voor rust geblesseerd laten vervangen. Federico Gatti scoorde pas in de 97e miuut voor Juventus,

Leonardo Bonucci speelde zijn 500e wedstrijd voor Juventus. Hij viel in de tweede helft uit met een liesblessure.