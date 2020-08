Neymar: ’We hebben nooit aan opgeven gedacht’

Dat verklaarde de Braziliaan, nadat Paris Saint-Germain in de laatste minuten tegen Atalanta een achterstand omzette in een voorsprong (2-1). „Ik heb nooit gedacht dat we naar huis konden gaan”, zei de Braziliaan na de wedstrijd die in Lissabon werd gespeeld.

„Daardoor werd het ineens nog een geweldige avond voor ons”, aldus Neymar. „Atalanta bewees opnieuw over een geweldige ploeg te beschikken. Onze tegenstander speelde ook heel goed en wij hadden het moeilijk. Gelukkig hebben we niet opgegeven en konden we in de slotfase het duel nog omdraaien. Op basis van mentaliteit hebben we het gered.”

Tot de 90e minuut stonden de Italianen met 1-0 voor.