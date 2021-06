Tim Merlier wint door valpartijen ontsierde finale, Mathieu van der Poel behoudt geel

De Belg Jasper Philipsen van diezelfde ploeg werd tweede, de Fransman Nacer Bouhanni derde.

De gele trui bleef dus in handen van Van der Poel, die als zevende de finish passeerde. Onder anderen Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, liep door een val tijdverlies op. Zijn ploeg was eerder in de rit Robert Gesink al kwijtgeraakt na een val. De Sloveen Tadej Pogacar, vorig jaar winnaar van de Tour, werd in de slotfase ook nog opgehouden door een massale val. In volle sprint ging de Australische topsprinter Ewan 100 meter voor de streep onderuit.

Mathieu van der Poel rijdend in het geel. Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: Tóch sleutelbeenbreuk bij afgestapte Robert Gesink na zware val in Tour

De crashes hadden gevolgen voor het klassement. De Fransman Julian Alaphilippe bleef tweede op 8 seconden van Van der Poel. Daarna volgen nu de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Belg Wout van Aert op 31 seconden. Wilco Kelderman is op 38 seconden vijfde, Pogacar is zesde. Roglic verloor meer dan een minuut en zijn plaats in de top van het klassement. Dinsdag volgt opnieuw een rit die geschikt lijkt voor de sprinters. Tussen Redon en Fougères komen de renners geen enkele helling van betekenis tegen.

Schelling

Bij de vijf renners die vrijwel vanuit de start op avontuur gingen zat, welhaast vanzelfsprekend, Ide Schelling. De jonge Nederlandse Tourdebutant van Bora-hansgrohe, was weer op jacht naar een punt voor het bergklassement en slaagde in die opzet. Meteen daarna liet Schelling zich inlopen door het peloton en bleven er vier renners over voorop, onder wie de Belg Jelle Wallays.

Duidelijk was al lang dat de sprintersploegen in actie zouden komen. Het rekenende peloton liet de vier vluchters - naast Wallays ook de Zwitser Michael Schär en de Fransen Maxime Chevalier and Cyril Barthe - nog even spartelen. Pas zo’n 6 kilometer voor de finish was hun vlucht voorbij, kort nadat Roglic in het peloton onderuit was gegaan. Het was niet de laatste valpartij in een tumultueuze finale met veel verliezers en één winnaar: de 28-jarige Merlier.

Droom voor Merlier

Merlier won eerder dit jaar al een etappe in de Giro d’Italia. Maandag was het ongeloof nog veel groter toen hij zich ritwinnaar mocht noemen in de Tour de France. „Ik leef in een droom”, reageerde de Belgische coureur van Alpecin-Fenix in Pontivy. „Na de Giro was ik al heel blij. Maar nu win ik een rit in de Tour, de grootste koers ter wereld. Ik kan dit niet geloven. Dit is zeker het mooiste moment uit mijn carrière. Dit is echt, echt een droom.”

Merlier kon rekenen op een indrukwekkende ’trein’ in de aanloop naar de sprint. Van der Poel had besloten zijn ploeggenoot naar de finish te brengen. „Hij zei: Ik ga de lead-out doen voor je. Je bent gek, antwoordde ik. Maar hij doet dat nou eenmaal graag. En daarna nam Jasper (Philipsen) over. Ik hoefde maar 150 meter te sprinten. En toen ik achter me keek, kon ik niet geloven dat er niemand in mijn wiel zat. Door die val achter me, denk ik.”

Van der Poel: alles wat komt is bonus

Voor Alpecin-Fenix kan de Tour eigenlijk al niet meer stuk. „Alles wat nog komt is bonus. Het is ongelooflijk hoe deze Tour voor ons verloopt”, zei Van der Poel in Pontivy na een rit die voor andere ploegen juist een grote teleurstelling opleverde.

„Het was super hectisch met al die valpartijen. Ik wilde daarom vooral voorin blijven”, keek hij terug op zijn sleurwerk in de slotfase, met Merlier in zijn wiel. „Tim wil in die laatste 2 à 3 kilometer graag hard rijden en niet hoeven vechten voor zijn positie. Noemde hij het gek dat ik dat deed? Ach, ik vind het leuk om iets terug te doen voor de jongens die zo hard voor mij werken. Het was weer een magische dag voor onze ploeg.”

Bol blij dat hij ongeschonden is gebleven na hectische Tourrit

Cees Bol was na de tumultueuze derde etappe in de Ronde van Frankrijk vooral blij dat hij ongeschonden als nummer 8 de finish had bereikt „Het was nogal hectisch, ja”, gaf de sprinter van Team DSM toe bij de NOS. In de laatste bocht gingen de Slowaak Peter Sagan en Ewan nog hard onderuit, maar de volop meesprintende Bol bleef tot zijn grote opluchting overeind.

„Ja, het was duwen en trekken met Sagan”, beaamde hij. „Daardoor kwam ik vrij vroeg in de wind. En dat is allemaal verspeelde energie natuurlijk. Maar goed, je kunt ook niet iedereen laten voorgaan, je moet iets. Maar als je op zulke hoge snelheden te vroeg in de wind zit, is dat waardeloos. Het was echt een supersnelle aankomst. Als de voorste renner dan 75 kilometer in het uur rijdt, moet je wel heel hard rijden om nog maar zelfs 1 meter goed te maken, laat staan 20 of 30 meter. Dus toen was het gedaan voor mij.”

Voor Bol kwamen de diverse valpartijen gedurende de etappe niet echt als een verrassing. „We wisten het vooraf al dat het zou kunnen gaan gebeuren. We zaten gelukkig goed als ploeg en daardoor heb ik er zelf niet veel van meegekregen. Voorin zit je toch veiliger dan in het midden van het peloton.”

Australiër Haig moet opgeven na val in Tour

De Australiër Jack Haig heeft maandag in de derde etappe van de Tour de France moeten opgeven. De kopman van Bahrain stond zesde in het algemeen klassement op 26 seconden van leider Van der Poel. Haig was betrokken bij een van de vele valpartijen in de slotfase van de rit. Over zijn verwondingen is nog niets bekend.

Haig (27) werd geacht een goede klassering te kunnen behalen in de Tour na zijn vijfde plaats eerder deze maand in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné. Hij was de tweede renner die de eindstreep niet haalde na Gesink. Of Ewan dinsdag nog van start gaat is hoogst onzeker.

Ook topsprinter Ewan verlaat Tour met sleutelbeenbreuk

Ewan gaat dinsdag niet meer van start in de vierde etappe van de Tour de France. De sprinter van Lotto Soudal ging maandag in volle sprint onderuit en verdween daarna per ambulance naar het ziekenhuis.

Daar werd een breuk in het rechtersleutelbeen geconstateerd, zo meldde zijn ploeg. Eerder op de dag had Gesink al moeten opgeven nadat hij door een val eenzelfde blessure had opgelopen. Ook de Australiër Jack Haig moest door een val de strijd staken. Daarmee staat het aantal uitvallers na drie etappes al op zeven.