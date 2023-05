PSV moet Hazard missen op Kasteel

Door Jeroen Kapteijns

Thorgan Hazard viert de 1-1 tegen Ajax. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Een week na zijn belangrijke invalbeurt in de bekerfinale moet Thorgan Hazard weer forfait geven bij PSV. De Belgische aanvaller, die zijn huurperiode in Eindhoven gepaard ziet gaan met veel blessureleed, heeft tegen Ajax een tik op zijn enkel gekregen en is niet beschikbaar voor de uitwedstrijd tegen nummer vijf Sparta Rotterdam op zaterdagavond (aanvang 18.45 uur).