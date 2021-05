Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Borussia Dortmund met speels gemak naar Duitse bekerfinale

22.29 uur: Met een klinkende zege in de halve eindstrijd heeft Borussia Dortmund zich geplaatst voor de Duitse bekerfinale. De huidige nummer 5 van de Bundesliga was in eigen stadion veel te sterk voor Holstein Kiel, de nummer 4 van de tweede Bundesliga: 5-0. De eindstand was al bij de rust bereikt.

Borussia had tegen Holstein Kiel de trefzekere inbreng van aanvaller Erling Haaland niet nodig. De Noor bleef wegens spierproblemen aan de kant. De doelpunten voor de rust kwamen op naam van Giovanni Reyna (twee), Marco Reus, Thorgan Hazard en Jude Bellingham.

Dortmund speelt in de finale tegen RB Leipzig, dat vrijdag Werder Bremen versloeg in de verlenging (2-1). De eindstrijd is op 13 mei in Berlijn.

Volleybal: Beachvolleybalsters Van Iersel en Ypma verliezen in kwartfinales

Bij de mannen ging de titel naar het Poolse Grupa Azoty Zaksa, dat in de finale Trentino Itas uit Italië met 3-1 versloeg: 25-22 25-22 20-25 28-26. Trentino is de club van de Nederlanders Nimir Abdelaziz en Dick Kooy.

Badminton: Piek en Seinen lopen finale bij EK in Kiev mis

20.35 uur: Badmintonsters Selena Piek en Cheryl Seinen zijn er bij de Europese kampioenschappen in Kiev niet in geslaagd de finale te halen in het dubbelspel voor vrouwen. Het als vierde geplaatste Nederlandse koppel verloor van de Engelse speelsters Chloe Birch en Lauren Smith. Het werd, in een partij die 48 minuten duurde, 21-18 21-16.

Birch en Smith, de nummer 2 van de plaatsingslijst, nemen het in de finale op tegen de Wit-Russische favorieten Gabriela Stoeva en Stefani Stoeva. Zij versloegen het Deense duo Maiken Fruergaard en Sara Thygesen.

Volleybal: De Kruijf wint Champions League met Italiaanse club

19.59 uur: Volleybalster Robin de Kruijf heeft met haar club Conegliano de Champions League gewonnen. De Italiaanse kampioen versloeg in Verona in de finale VakifBank Istanbul na een spannende strijd, die bijna 2,5 uur duurde. Conegliano won met 3-2 van de ploeg van coach Giovanni Guidetti, oud-bondscoach van het Nederlands vrouwenteam. De setstanden waren: 22-25 25-22 23-25 25-23 15-12.

Voor Conegliano was het de eerste eindzege in de Champions League. De Italiaanse topploeg won in 2019 de wereldtitel. De Kruijf speelt sinds 2016 voor Conegliano. Eerder kwam ze ook voor VakifBank Istanbul uit.

Voetbal: Doelman Krul na promotie nu ook zeker van titel met Norwich City

19.57 uur: Norwich City heeft zaterdag de titel in de Engelse eerste divisie veiliggesteld. Het elftal van de Nederlandse doelman Tim Krul versloeg Reading met 4-1 en concurrent Watford ging met 2-0 onderuit bij Brentford.

Norwich, dat de laatste twee duels verloor maar al wel zeker was van promotie, kwam dankzij de zege op 96 punten. Nummer twee Watford heeft 8 punten minder. In het Championship is nog één speelronde af te werken.

Voetbal: AZ tegen RKC zonder zieke aanvoerder Koopmeiners

19.28 uur: AZ speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk in de Eredivisie zonder Teun Koopmeiners. De aanvoerder van de Alkmaarders is ziek. Tijjani Reijnders neemt de positie van Koopmeiners op het middenveld over. Linksback Owen Wijndal is in Waalwijk de aanvoerder.

Jonas Svensson keert terug in het basisteam van AZ. Zondag was Yukinari Sugawara in de uitwedstrijd tegen Ajax (2-0) nog de rechterverdediger. De Japanner zit nu op de reservebank.

AZ staat met nog vier wedstrijden te gaan 3 punten achter op PSV, dat tweede staat. Plek 2 geeft recht op deelname aan de voorronden van de Champions League.

Tennis: Ramos-Vinolas voor tiende keer in ATP-finale

19.27 uur: Albert Ramos-Vinolas heeft voor de tiende keer in zijn loopbaan de finale bereikt van een ATP-toernooi. De 33-jarige Spaanse tennisser deed dat in Estoril in Portugal, waar hij in de halve eindstrijd afrekende met zijn 21-jarige landgenoot Alejandro Davidovich Fokina: 6-1 6-4.

In de andere halve finale versloeg de Brit Cameron Norrie de Kroaat Marin Cilic in twee sets: 7-6 (5) 7-5.

Van de vorige negen finales wist Ramos-Vinolas er slechts twee winnend af te sluiten: in 2016 in het Zweedse Bastad en in 2019 in het Zwitserse Gstaad. Voor Norrie is het nog maar zijn tweede finale. De eerste verloor hij in 2019 in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

Golf: Luiten zakt verder weg in Tenerife Open

19.17 uur: Joost Luiten is in de derde ronde van het Tenerife Open nog verder weggezakt in het klassement. De Nederlander leverde een matige ronde van 72 slagen af, 1 boven par, en is buiten de top 50 beland. Hij staat gelijk met Lars van Meijel, die met een ronde van 70 slagen (-1) ook wat posities inleverde.

Luiten was nog zo goed begonnen op het Spaanse eiland met 65 slagen (-6). De zesvoudig winnaar op de Europese Tour noteerde in de eerste ronde een hole-in-one en stond er in de tussenstand goed voor. In de tweede ronde moest hij met een ronde van 70 slagen al terrein prijsgeven.

De Duitser Nicolai von Dellingshausen behield de leiding, ook al bleef hij in derde ronde maar net onder par met zijn ronde van 70 (-1). Hij kreeg wel de Fin Kalle Samooja naast zich aan kop, die na een ronde van 66 slagen evenals Von Dellingshausen met een score -17 het klassement aanvoert.

Tennis: Basilasjvili en Struff in tennisfinale in München

17.27 uur: De tennisfinale van het graveltoernooi in München gaat zondag tussen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili en de Duitser Jan-Lennard Struff. Basilasjvili versloeg in de halve eindstrijd de Noor Casper Ruud overtuigend in twee sets: 6-1 6-2. Struff was in twee sets te sterk voor de Wit-Rus Ilja Ivasjka: 6-4 6-1.

Basilasjvili (29) staat voor zijn zevende ATP-finale. Hij veroverde tot dusver vier titels. Zijn eerste twee finales, in 2016 in Kitzbühel en in 2017 in Memphis, verloor de Georgiër nog, maar daarna zette hij de toernooien van Peking (2018), Hamburg (2018 en 2019) en Doha (2021) op zijn erelijst. Voor de 31-jarige Struff wordt het zijn eerste ATP-finale.

In de onderlinge confrontaties tussen Basilasjvili en Struff staat het gelijk: 3-3.

Atletiek: Olympische droom hardlooplegende Bekele lijkt over

17.26 uur: Kenenisa Bekele moet zijn olympische droom zo goed als zeker opgeven. De Ethiopische hardlooplegende wilde de eerste atleet worden met een gouden medaille op zowel een baanafstand als de marathon, maar hij zag af van deelname aan de beslissende olympische kwalificatiewedstrijd.

Uit protest, bleek uit een schrijven van de man die twee keer olympisch goud won op de 10.000 meter en één keer op de 5000 meter. Hij vond de tijd tussen de kwalificatierace en de olympische marathon te kort en was het niet eens met de manier waarop er geselecteerd werd voor de Spelen.

„Bekele weigerde te lopen omdat het te koud was, de race werd gelopen op een hoogte van 2.356 meter, en slechts over 35 kilometer. Dat zijn slechte omstandigheden voor hem, aangezien hij erg licht is. Ze zijn niet vergelijkbaar met die in Tokio”, vertelde zijn manager Jos Hermens.

Shura Kitata won de Ethiopische trial. Hij liep de 35 kilometer in Sebeta in 1.45.55. Wereldkampioen Lelisa Desisa eindigde als tweede in 1.46.15 en Sisay Lemma werd derde in 1.46.18. Dit trio loopt normaal gesproken de olympische marathon, tenzij het Ethiopisch olympisch comité nog van de kwalificatieprocedure afwijkt ten faveure van Bekele.

„Het is duidelijk dat Bekele in het beste team hoort”, vindt Hermens. „Hij zal er klaar voor zijn, hij is in goede vorm. Ik heb niets tegen de atleten die zaterdag meededen, maar ik denk dat je Bekele moet verkiezen boven Lemma, die bijna 2 minuten achter hem eindigde in de marathon van Berlijn in 2019.”

Bekele liep toen 2.01.41, slecht 2 seconden boven het wereldrecord van de Keniaanse grootheid Eliud Kipchoge (2.01.39), die in Japan zijn olympische titel zal verdedigen.

Wielrennen: Lotto Soudal met vier Belgen naar Ronde van Italië

17.26 uur: Lotto Soudal doet vanaf volgende week met vier Belgische renners mee aan de Ronde van Italië. Thomas De Gendt, Harm Vanhoucke, Jasper De Buyst en Kobe Goossens krijgen gezelschap van de Australiër Caleb Ewan, de Pool Tomasz Marczynski, de Italiaan Stefano Oldani en de Duitser Roger Kluge.

Sprinter Ewan wist in het verleden al drie etappes te winnen in de Giro. De Gendt, die voor de vijfde keer meedoet, behaalde in 2012 een fraaie zege op de Stelvio.

De 104e editie van de Giro gaat op 8 mei van start met een tijdrit over 8,6 km in Turijn. De rittenkoers eindigt op 30 mei met een tweede individuele tijdrit, over ruim 29 km naar Milaan.

Atletiek: Femke Bol twee keer in actie op WK Estafette

14.13 uur: Femke Bol krijgt een zware taak op de WK Estafette in het Poolse Chorzow. De Europees kampioene indoor op de 400 meter komt zaterdagavond twee keer in actie. Ze loopt zowel in de series van de 4x400 meter als die van de 4x400 meter gemengd.

De 4x400 gemengd is een nieuwe onderdeel op de Spelen en de Atletiekunie mikt op olympische deelname van het gemengde kwartet. Om een ticket voor Tokio veilig te stellen, moet het estafetteteam zich zien te plaatsen voor de finale. Bol en Lieke Klaver zijn de vrouwen in de ploeg, Nout Wardenburg en Tony van Diepen zijn de twee mannen.

Van Diepen, winnaar van het zilver op de 400 meter bij de afgelopen EK indoor in Polen, komt ook twee keer op de baan. Hij is tevens de slotloper in de mannenploeg voor de 4x400, die zich ook wil kwalificeren voor de Spelen. Tussen de series van de 4x400 en de 4x400 gemengd zit ongeveer twee uur, dus Bol en Van Diepen hebben relatief kort de tijd om te herstellen.

Dafne Schippers zal haar eerste wedstrijd lopen sinds de Gouden Spike in Leiden op 19 september vorig jaar. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter is de tweede loopster in het viertal dat uitkomt in de series van de 4x100 meter. Ook dat estafetteteam wil zich plaatsen voor de Spelen. Schippers sloeg het indoorseizoen over om zich optimaal voor te bereiden op het outdoorseizoen. Ze lijkt verlost van de rugklachten die haar vorige zomer parten speelden.

Zwemmen: Korstanje zet Nederlands record neer op 100 meter vlinderslag

13.08 uur: Nyls Korstanje heeft op de tweede dag van de HPC-testwedstrijden in Eindhoven het Nederlands record op de 100 meter vlinderslag verbeterd. Korstanje kwam tot een tijd van 51,65. De oude toptijd was tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012 gezwommen door Joeri Verlinden: 51,75.

Korstanje hoopt de EK in Boedapest te benutten om te voldoen aan de limiet voor olympische deelname van 51,92. De wedstrijden in Eindhoven gelden niet als een meetmoment. Drie weken geleden miste hij tijdens de olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven de limiet voor Tokio op één honderste van een seconde. „Officieel heb ik hier niks aan. Ik moet me later deze maand in Boedapest kwalificeren door daar de limiet te zwemmen. Dit resultaat geeft natuurlijk wel aan dat het erin zit. In de training liet ik het al zien en nu komt het er in de wedstrijd uit. Het is onwerkelijk”, liet de 22-jarige Nijmegenaar weten.

Korstanje had drie weken geleden al het Nederlands record op de niet-olympische 50 meter vlinderslag al tot twee keer toe aangescherpt. Het staat nu op 23,02.

Schoonspringen: Jansen en Van Duijn niet als duo naar Spelen

10.21 uur: De schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn zijn er zaterdag in Tokio niet in geslaagd zich als duo te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Jansen en Van Duijn, individueel al zeker van deelname komende zomer in Tokio, moesten bij een wereldbekerwedstrijd synchroonspringen vanaf de 3-meterplank in de top 7 eindigen. Dat lukte niet. Met een puntentotaal van 263,40 eindigde het koppel als tiende in de finale.

De winst was voor de de Chinese vrouwen Chang Yani en Chen Yiwen: 317,16.

Jansen kwalificeerde zich eerder al individueel op de 3-meterplank. Van Duijn is over een kleine drie maanden in Tokio actief op de 10-metertoren.

Beachvolleybal: Twee Oranje-koppels naar laatste acht in Cancún

08.56 uur: De beachduo’s Stefan Boermans/Yorick de Groot en Marleen Ramond-van Iersel/Pleun Ypma hebben zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales van het viersterrentoernooi van Cancún. Voor Boermans en De Groot was het na vorige week de tweede keer dat ze in de Mexicaanse stad de laatste acht bereikten. Ze versloegen in de tweede ronde het Amerikaanse koppel Schalk/Brunner: 21-15 21-19.

Van Iersel en Ypma waren eveneens te sterk voor een Amerikaans duo. Tegen Emily Stockman en Kelley Kolinske werd het 21-14 16-21 15-11.

Voor de koppels Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde en Sanne Keizer/Madelein Meppelink eindigde het toernooi in de tweede ronde. Brouwer en Meeuwsen redden het net niet tegen het gerenommeerde Braziliaanse koppel Alison/Filho. De nummers 1 van de plaatsingslijst hadden drie sets nodig: 16-21 22-20 20-18.

Basketbal: Phoenix nestelt zich naast koploper Utah

08.29 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben voor de derde keer dit seizoen Utah Jazz verslagen. Daarmee kwamen beide teams op gelijke hoogte. De twee koplopers in de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA wonnen ieder dit seizoen 45 duels tegen 8 nederlagen.

Phoenix Suns, dat voor het eerst sinds elf jaar de play-offs heeft bereikt, won met 121-100 tegen een gehavend Utah dat twee All Star-guards miste: Donovan Mitchell en Mike Conley.

Devin Booker was de topschutter van Phoenix met 31 punten. Het was de derde keer dit seizoen dat zijn ploeg te sterk was voor Utah. Het schotpercentage zei alles: Phoenix zag 54,5 procent van de doelpogingen tot punten eindigen, bij Utah ging veel mis bleek uit het percentage van 43,8 procent. Bojan Bogdanovic kwam tot 22 punten namens de Jazz maar hij zag slechts drie ploeggenoten eveneens in de dubbele cijfers eindigen.

Het reguliere seizoen telt voor beide teams nog negen wedstrijden waarna het tijd is voor de play-offs.