Sport Kort: Estafetteploegen jagen op olympische tickets

Beachvolleybal: Twee Oranje-koppels naar laatste acht in Cancún

08.56 uur: De beachduo's Stefan Boermans/Yorick de Groot en Marleen Ramond-van Iersel/Pleun Ypma hebben zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales van het viersterrentoernooi van Cancún. Voor Boermans en De Groot was het na vorige week de tweede keer dat ze in de Mexicaanse stad de laatste acht bereikten. Ze versloegen in de tweede ronde het Amerikaanse koppel Schalk/Brunner: 21-15 21-19.

Van Iersel en Ypma waren eveneens te sterk voor een Amerikaans duo. Tegen Emily Stockman en Kelley Kolinske werd het 21-14 16-21 15-11.

Voor de koppels Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen, Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde en Sanne Keizer/Madelein Meppelink eindigde het toernooi in de tweede ronde. Brouwer en Meeuwsen redden het net niet tegen het gerenommeerde Braziliaanse koppel Alison/Filho. De nummers 1 van de plaatsingslijst hadden drie sets nodig: 16-21 22-20 20-18.

Basketbal: Phoenix nestelt zich naast koploper Utah

08.29 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben voor de derde keer dit seizoen Utah Jazz verslagen. Daarmee kwamen beide teams op gelijke hoogte. De twee koplopers in de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA wonnen ieder dit seizoen 45 duels tegen 8 nederlagen.

Phoenix Suns, dat voor het eerst sinds elf jaar de play-offs heeft bereikt, won met 121-100 tegen een gehavend Utah dat twee All Star-guards miste: Donovan Mitchell en Mike Conley.

Devin Booker was de topschutter van Phoenix met 31 punten. Het was de derde keer dit seizoen dat zijn ploeg te sterk was voor Utah. Het schotpercentage zei alles: Phoenix zag 54,5 procent van de doelpogingen tot punten eindigen, bij Utah ging veel mis bleek uit het percentage van 43,8 procent. Bojan Bogdanovic kwam tot 22 punten namens de Jazz maar hij zag slechts drie ploeggenoten eveneens in de dubbele cijfers eindigen.

Het reguliere seizoen telt voor beide teams nog negen wedstrijden waarna het tijd is voor de play-offs.

Atletiek: Estafetteploegen jagen op olympische tickets

07.43 uur: De Nederlandse atletiekploeg is met 24 sprinters aanwezig op de WK estafette in de Poolse stad Chorzow, onder wie de toppers Dafne Schippers, Femke Bol, Nadine Visser, Churandy Martina en Tony van Diepen. Op de World Relays kunnen de estafetteteams zich ook kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Een plaats bij de beste acht is vereist.

Twee Nederlandse estafetteteams zijn al zeker van deelname aan de Spelen in Tokio. De mannen op de 4x100 en de vrouwen op de 4x400 plaatsten zich door in de top 8 te eindigen op de WK in Doha in 2019. De 4x100 vrouwen, 4x400 mannen en 4x400 meter gemengd hopen in Chorzow het begeerde ticket te bemachtigen. De gemengde estafette, met twee mannen en twee vrouwen, is een nieuw olympisch onderdeel.

De sprintgrootmachten Verenigde Staten en Jamaica zijn er niet bij op de World Relays. Die landen vinden de risico's op coronabesmetting te groot. Op de EK indooratletiek afgelopen maart, waar Oranje excelleerde met vier gouden plakken, raakten tientallen atleten besmet, onder wie acht Nederlandse atleten. De Nederlandse equipe heeft voor de World Relays extra eigen voorzorgmaatregelen genomen.

De kwalificaties zijn zaterdag, de finales zondag. De races vangen beide dagen rond 19.00 uur aan.