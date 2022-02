Sport kort: Boedapest neemt organisatie WK zwemmen op zich

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmers krijgen dit jaar in Boedapest alsnog een WK

11.02 uur: De zwemmers krijgen dit jaar alsnog een WK. De Hongaarse hoofdstad Boedapest is tussen 18 juni en 3 juli de gastheer van de wereldkampioenschappen langebaan, waterpolo, openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen. Voorzitter Husain Al-Musallam van de internationale zwemfederatie FINA gaf aan dat hij tot overeenstemming was gekomen met de Hongaarse president Viktor Orban.

Eigenlijk zouden de WK dit jaar in mei worden gehouden in Fukuoka, maar vanwege de coronapandemie is het evenement in de Japanse stad verplaatst naar volgend jaar juli. De WK zwemmen in Doha waren om die reden ook al verplaatst van november 2023 naar januari 2024. Het betekent dat voor de start van de Olympische Spelen in Parijs in 2024 nog drie WK’s worden gehouden.

De WK in Fukuoka stond oorspronkelijk zelfs gepland voor juli 2021, maar de FINA besloot het evenement toen met een jaar uit te stellen omdat het te dicht op de Olympische Spelen van Tokio kwam te zitten. Al met al zijn de WK van 2019 in het Zuid-Koreaanse Gwangju nu de laatste WK geweest.

„We weten dat we vindingrijk moeten zijn om door de huidige gezondheidscrisis voor onze atleten te navigeren. De overeenkomst van vandaag is een bewijs van dit werk”, zei Al-Musallam. „We mogen ons gelukkig prijzen met organisatoren die onze passie voor de watersport delen en de bereidheid, het vermogen en de flexibiliteit hebben om FINA’s meest prestigieuze evenement te organiseren.”

Boedapest hield in 2017 ook WK zwemmen. Het toernooi leverde toen twaalf wereldrecords op. Behalve de WK in Boedapest zijn er in 2022 ook nog de EK zwemmen in Rome (11-21 augustus) en de WK kortebaan in Kazan (17-22 december).