Sport kort: Go Ahead Eagles laat fans toe in stadion

Go Ahead Eagles laat fans toe in stadion

19:41 uur Go Ahead Eagles gaat het stadion bij thuiswedstrijden openstellen voor bezoekers. De leiding van de club voerde de afgelopen dagen overleg met alle betrokkenen, zoals spelers en fans. Daarop werd besloten een derde van de capaciteit te gebruiken, zoals is toegestaan binnen de huidige coronamaatregelen van het kabinet.

Go Ahead Eagles zag daarmee af van de mogelijkheid het stadion in zijn geheel dicht te laten. Eerder deed FC Twente dat wel, onder het motto iedereen naar binnen of niemand naar binnen. Met de huidige maatregelen kunnen niet alle seizoenkaarthouders en sponsoren naar binnen bij de meeste clubs, waardoor keuzes moeten worden gemaakt.

Manchester United maakt in 10 jaar meeste verlies met transfers

17.04 uur: Manchester United is de voetbalclub die de afgelopen tien jaar het meeste verlies maakte met transferzaken. Het internationale sportstudiecentrum CIES becijferde dat de Engelse club sinds 2012 ruim een miljard euro meer aan spelers uitgaf dan er binnenkwam. Ook Manchester City en Paris Saint-Germain leden op dat vlak grote verliezen.

Manchester United gaf in tien jaar tijd meer dan 1,5 miljard euro uit aan transferbedragen en verkocht in dezelfde periode maar voor een kleine 500 miljoen euro aan spelers. Stadgenoot City gaf nog meer geld uit aan spelers, bijna 1,7 miljard euro. Wel leverden verkopen daar wat meer op, waardoor het verlies kleiner is dan bij United.

Paul Pogba, tijdens zijn transfer in 2016 de duurste aankoop uit de Premier League-geschiedenis, is een voorbeeld van het dure transferbeleid van Manchester United. De Franse middenvelder kwam voor zo’n 105 miljoen euro over van Juventus en kan deze zomer als transfervrije speler gratis de club verlaten.

De laatste hoofdprijs van Manchester United dateert van 2017, toen de club Ajax versloeg in de finale van de Europa League. Nu staat United op plek 4 in de Premier League, 19 punten achter koploper City.

Van Aken keert terug naar sc Heerenveen

17.04 uur: Joost van Aken (27) keert terug bij sc Heerenveen. De club heeft hem tot het einde van het seizoen vastgelegd. De centrale verdediger was transfervrij. Van Aken speelde eerder zeven jaar bij Heerenveen. In 2017 vertrok hij naar Sheffield Wednesday.

Tot nu toe speelde Van Aken 94 officiële wedstrijden voor sc Heerenveen. Bij Sheffield Wednesday stond hij vier seizoenen onder contract, met een tussentijds verhuur aan het Duitse VfL Osnabrück. Het afgelopen halfjaar speelde Van Aken bij Zulte Waregem in België.

Süle stapt over naar Borussia Dortmund

16.31 uur: Niklas Süle vertrekt in de zomer transfervrij bij Bayern München. De Duitse international stapt over naar Borussia Dortmund, een andere topclub uit de Bundesliga.

Süle stapte medio 2017 van Hoffenheim over naar Bayern München. Met die overgang was een afkoopsom van ongeveer 20 miljoen euro gemoeid. Zijn contract in München loopt na dit seizoen af.

Dortmund maakte bekend dat Süle een contract voor vier jaar heeft getekend.

Bordeaux breekt met coach Petkovic

16.24 uur: De directie van de Franse voetbalclub Bordeaux heeft de samenwerking met coach Vladimir Petkovic beëindigd. De 58-jarige trainer, geboren in Bosnië en Herzegovina, moet vertrekken vanwege de slechte resultaten. Bordeaux verloor zondag met 5-0 bij Stade Reims. De club uit de wijnstreek staat met 20 punten uit 23 duels op de voorlaatste plaats in Ligue 1.

Petkovic was bezig aan zijn eerste seizoen bij Bordeaux. Hij leidde vorig jaar Zwitserland naar de kwartfinales van het EK. Na zeven jaar in functie nam Petkovic na dat toernooi afscheid als bondscoach.

Heracles laat tribunes in stadion uit voorzorg verstevigen

15.05 uur: Heracles Almelo laat de tribunes in het stadion uit voorzorg verstevigen. Uit onafhankelijk onderzoek door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV bleek dat de betonnen tribune-elementen van de onderste ring in het stadion weliswaar in orde zijn, maar in „de meest extreme gevallen” niet aan de hedendaagse normen voldoen. Op basis van de adviezen van Royal Haskoning laat Heracles de elementen tijdens de zomer verstevigen; tot die tijd gelden er extra maatregelen om te voorkomen dat te veel toeschouwers bij elkaar komen.

Aanleiding voor het onderzoek was het instorten van een deel van de tribune in het Goffert-stadion van NEC, in oktober vorig jaar. Onder druk van springende fans van Vitesse zakte het onderste deel van de tribune van het uitvak in. Daar vielen geen slachtoffers bij, maar NEC moest het stadion wel sluiten. De Eredivisieclub heeft de betonnen tribunes in De Goffert de afgelopen maanden laten verstevigen en kan binnenkort weer publiek toelaten.

Heracles liet zijn stadion ook onderzoeken op mogelijke zwakke punten, omdat het in dezelfde tijd is gebouwd als toen De Goffert werd gerenoveerd. „De veiligheid van onze supporters heeft de hoogste prioriteit”, zegt algemeen directeur Rob Toussaint. „Wij willen de tribunes gebruiken om samen te kunnen springen, juichen en feest te vieren. Dat betekent dat extra versterkingen aan de onderzijde gewenst zijn.”

Het gaat om de onderste ring van Erve Asito, uitgezonderd de hoofdtribune. Tot de verstevigingen in de zomer zijn gerealiseerd, mogen de staanplaatsen alleen als zitplek worden gebruikt. Toussaint: „We vragen ieders begrip voor deze situatie. Door ons samen aan de maatregelen te houden, kunnen we het stadion verantwoord blijven gebruiken.”

Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo zegt in de verklaring van Heracles dat het „cruciaal” is dat de toeschouwers allemaal op hun eigen stoel blijven zitten. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de profclubs voorlopig slechts één derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken.

Koolhof opent ATP-toernooi Rotterdam met zege in dubbel

14.54 uur: Wesley Koolhof heeft met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski de eerste partij van het ABN AMRO World Tennis Tournament gewonnen. Het duo verloor in Ahoy de eerste set tegen de Russen Andrej Roeblev en Karen Chatsjanov, maar won alsnog via de supertiebreak: 5-7 7-5 10-7. De partij duurde ruim 1,5 uur.

Koolhof en Skupski beleefden vorige maand met winst van de ATP-toernooien van Melbourne en Adelaide een bijzonder succesvolle start van hun samenwerking. Op de Australian Open bleven ze steken in de kwartfinales.

Koolhof en Skupski zijn in Ahoy als vierde geplaatst. Roeblev is de titelverdediger in het enkelspel op het Nederlandse ATP-toernooi. Bij iedere sessie in Ahoy zijn maximaal 1250 toeschouwers welkom vanwege de coronamaatregelen.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Het Nederlandse duo was niet opgewassen tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris en de Duitser Tim Puetz: 6-3 7-6 (3).

In het enkelspel won de Amerikaan Mackenzie McDonald van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 6-3 6-2. De Australiër Alex de Minaur was in twee sets te sterk voor de Belg David Goffin: 6-0 6-3.

Van de Zandschulp en Griekspoor komen dinsdag in actie in de eerste ronde van het enkelspel. Griekspoor, de nummer 62 van de wereld, opent de dag om 11.00 uur tegen de Rus Aslan Karatsev. Van de Zandschulp, 51e op de mondiale ranking, sluit het programma op het centercourt dinsdagavond af tegen de Spaanse qualifier Bernabé Zapata Miralles. Het publiek moet na de eerste avondpartij Ahoy verlaten.

Olympisch kampioenen springen en dressuur naar Masters Den Bosch

13.39 uur: Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch weet zich verzekerd van de deelname van de olympisch kampioenen springen en dressuur. De Britse springruiter Ben Maher en de Duitse dressuuramazone Jessica von Bredow-Werndl hebben zich aangemeld voor het evenement, dat van 11 tot en met 13 maart wordt gehouden in de Brabanthallen.

Maher veroverde afgelopen zomer in Tokio olympisch goud met zijn paard Explosion W. De combinatie doet voor de eerste keer mee aan The Masters. De succesvolle ruin is in april 2009 geboren bij paardenfokker Willy Wijnen in Berlicum, vlakbij Den Bosch.

Von Bredow-Werndl komt met haar olympische paard TSF Dalera. Ze won in Tokio zowel individueel als met het Duitse team goud met dit paard. Von Bredow deed twee keer eerder mee aan The Masters, maar toen met een ander paard. Dalera maakt dus haar debuut in Den Bosch. „Indoor of outdoor maakt voor Dalera niet veel uit. Indoor kan ze soms zelfs meer ’on fire’ zijn, maar dat hangt ook af van het feit of er publiek is of niet”, aldus de amazone.

Publiek zal er zijn. De organisatie liet eerder weten dat maximaal 1250 toeschouwers per dagdeel welkom zijn.

Britse voetbalbonden en Ierland gaan nu voor EK 2028

11.59 uur: Engeland, Wales, Schotland, Noord-Ierland en Ierland gaan zich gezamenlijk kandidaat stellen voor de organisatie van het EK voetbal in 2028. De vier Britse voetbalbonden en Ierland waren in eerste instantie van plan voor het WK van 2030 te gaan. Na een haalbaarheidsonderzoek hebben ze besloten hun aandacht te verleggen naar het EK van twee jaar daarvoor.

„Het onderzoek bevatte een analyse van de economische impact, het politieke voetballandschap en de kosten die het organiseren van een groot voetbaltoernooi met zich meebrengt”, schrijven de vijf in een verklaring. „Uiteindelijk hebben de vijf bonden besloten om zich te concentreren op EURO 2028, het op twee na grootste sportevenement ter wereld.”

Engeland huisvestte afgelopen jaar in Londen al het slot van het EK, dat verspreid over heel Europa werd gespeeld. De halve finales en finale vonden op Wembley plaats. Engeland verloor de EK-finale via strafschoppen van Italië.

Over twee jaar vindt het EK 2024 in Duitsland plaats. Engeland organiseerde in 1996 al eens alleen de Europese eindronde en heeft dit jaar ook het EK voor vrouwen binnen de grenzen.

„Aan het organiseren van een EK zijn minder kosten verbonden dan een WK en de inkomsten zijn vergelijkbaar”, staat in de verklaring van de bonden. „We denken dat het Verenigd Koninkrijk en Ierland de UEFA en het Europese voetbal iets bijzonders kunnen geven in 2028: een compacte en unieke samenwerking tussen vijf landen.”

Zwemmers krijgen dit jaar in Boedapest alsnog een WK

11.02 uur: De zwemmers krijgen dit jaar alsnog een WK. De Hongaarse hoofdstad Boedapest is tussen 18 juni en 3 juli de gastheer van de wereldkampioenschappen langebaan, waterpolo, openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen. Voorzitter Husain Al-Musallam van de internationale zwemfederatie FINA gaf aan dat hij tot overeenstemming was gekomen met de Hongaarse president Viktor Orban.

Eigenlijk zouden de WK dit jaar in mei worden gehouden in Fukuoka, maar vanwege de coronapandemie is het evenement in de Japanse stad verplaatst naar volgend jaar juli. De WK zwemmen in Doha waren om die reden ook al verplaatst van november 2023 naar januari 2024. Het betekent dat voor de start van de Olympische Spelen in Parijs in 2024 nog drie WK’s worden gehouden.

De WK in Fukuoka stond oorspronkelijk zelfs gepland voor juli 2021, maar de FINA besloot het evenement toen met een jaar uit te stellen omdat het te dicht op de Olympische Spelen van Tokio kwam te zitten. Al met al zijn de WK van 2019 in het Zuid-Koreaanse Gwangju nu de laatste WK geweest.

„We weten dat we vindingrijk moeten zijn om door de huidige gezondheidscrisis voor onze atleten te navigeren. De overeenkomst van vandaag is een bewijs van dit werk”, zei Al-Musallam. „We mogen ons gelukkig prijzen met organisatoren die onze passie voor de watersport delen en de bereidheid, het vermogen en de flexibiliteit hebben om FINA’s meest prestigieuze evenement te organiseren.”

Boedapest hield in 2017 ook WK zwemmen. Het toernooi leverde toen twaalf wereldrecords op. Behalve de WK in Boedapest zijn er in 2022 ook nog de EK zwemmen in Rome (11-21 augustus) en de WK kortebaan in Kazan (17-22 december).