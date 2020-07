Alles of niets in Premier League

Leicester City ontvangt in het eigen King Power-stadion Manchetser United. Beide ploegen strijden om een ticket voor de Champions League. Ⓒ BSR Agency

De twintig ploegen in de Premier League trappen zondagmiddag om 17 uur de slotspeeldag af. Gegarandeerd het decor voor een zenuwslopende ontknoping: Leicester City-Manchester United. De ploegen kijken elkaar in de ogen in een rechtstreeks duel om de levenslijn die de Champions League heet.