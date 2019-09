Giro-winnaar Carapaz voor drie jaar naar Team Ineos

"Dit is voor mij een uitgelezen kans om verder te groeien als renner", laat Carapaz weten. "Ik ken al heel wat jongens in het team en ben er zeker van dat ik mijn plaats zal vinden in de groep. Ik wil voor Ineos grote triomfen vieren."

Carapaz won begin juni de Giro en werd daardoor de eerste wielrenner uit Ecuador met een grote ronde op zijn erelijst. "Carapaz is uiteraard een fantastisch klimmer maar in de Giro toonde hij ook zijn enorme veelzijdigheid", zegt Ineos-teambaas Dave Brailsford. "Hij is nog relatief jong en ik ben ervan overtuigd dat hij zich nog verder zal ontwikkelen bij ons."

In de Britse topploeg wordt Carapaz teamgenoot van Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome. De Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle behoren eveneens tot het team.