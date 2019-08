Murray laat zich weer gaan op de baan

Ook dinsdag was het weer raak. De 32-jarige Schot ging in Winston Salem flink uit zijn dak tijdens zijn verloren wedstrijd tegen Tennys Sandgren: 6-7 (8) en 5-7. Zoals zovaak moest zijn team in de spelersbox het ontgelden. Murray speelde zijn tweede wedstrijd sinds zijn rentree. „Jullie zeggen nooit als er wat mis is, nooit. De hele f*cking tijd. Ik word er gek van. Het is een f*cking joke.”

Een paar dagen geleden vertelde Murray over zijn verbale gedrag uitbarstingen. Buiten de baan is de Schot een toonbeeld van rust en beschaafdheid.„Vandaag gedroeg ik mij weer slecht. Ik kan me gewoon niet goed gedragen op de baan. Ik weet niet waarom.”

Murray had vervolgens een grappig verhaal over zijn nu 85-jarige oma in petto. „Toen ik veertien jaar oud was, speelde ik een toernooi in Tsjechië. Mijn moeder en oma waren er ook bij. Ik was aan het schelden tijdens één van de wedstrijden. Mijn grootmoeder zei vervolgens drie weken niks tegen mij. Ik hou van haar, ze is de beste. Ik vond het heel vervelend. Maar ik scheld nog steeds. Ze is er wel overheen gekomen. Ze weet denk ik ook wel dat ik niet meer zal veranderen.”