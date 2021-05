Sport Kort: Ethan Hayter wint bergrit Ronde van de Algarve

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Jonge Brit Hayter wint bergrit Ronde van de Algarve

18:54 uur De Britse wielrenner Ethan Hayter heeft de tweede etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De finish lag bergop, op de Alto da Fóia. Hayter, 22 pas en rijdend voor Ineos Grenadiers, won de sprint van een eerste groepje voor de Portugees João Rodrigues en de Spanjaard Jonathan Lastra.

Hayter neemt de leiderstrui over van Sam Bennett, de Ierse sprinter die woensdag de eerste etappe had gewonnen.

De Ronde van de Algarve eindigt zondag.

Handbal: Oranje-mannen op EK tegen IJsland

18.13 uur: De Nederlandse handballers moeten het bij het EK volgend jaar in Hongarije en Slowakije opnemen tegen IJsland, het geboorteland van bondscoach Erlingur Richardsson. In groep B treft Oranje verder Portugal en het gastland Hongarije. Nederland speelt de duels in Boedapest.

Hoewel de mannen in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022 op de tweede plaats van hun poule eindigden, waren ze voor de loting voor de eindronde ingedeeld in pot 4. Daarin zitten de zwakste landen. Dat kwam omdat de klassering van het laatste EK ook meetelde. Bij dat toernooi werd Nederland zeventiende. Maar uiteindelijk werd de ploeg van Richardsson bij de loting niet gekoppeld aan Europees kampioen Spanje.

De handballers doen voor de tweede keer in de geschiedenis mee aan het toernooi.

Judo: Sanne Vermeer wint brons in Kazan

17.52 uur: Judoka Sanne Vermeer heeft bij de Grand Slam in het Russische Kazan brons behaald in de klasse tot 63 kilogram. Ze won in de strijd om de derde plaats met waza-ari van Andreja Leski uit Slovenië.

Vermeer begon haar wedstrijddag met een zege op ippon op Maria Centracchio uit Italië. Daarna was de Poolse Agata Ozdoba-Blach, uiteindelijk winnares van het goud, te sterk. In de herkansingen won Vermeer op ippon van de Duitse Martyna Trajdos en mocht daarna met succes aantreden voor de partij om het brons.

Hilde Jager (-70 kg) eindigde op de vijfde plaats. In de partij om een bronzen plak was Chizuru Arai uit Japan op ippon te sterk. Geke van den Berg (-63 kg) werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Gili Sharir uit Israël.

Bij de mannen verloor Yannick van der Kolk in de klasse tot 73 kilogram in de tweede ronde van de Rus Ajoeb Chazjaliev.

Tennis: Nadal naar kwartfinales in Madrid

17.38 uur: Rafael Nadal heeft zich opnieuw geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid. De vijfvoudig winnaar van het tennisevenement in de Spaanse hoofdstad speelde voor het eerst tegen de Australiër Alexei Popyrin. Nadal won de partij met twee keer 6-3.

Hij treft in de strijd om een plek in de halve finales de Duitser Alexander Zverev of de Brit Dan Evans. Nadal won vorige week in Barcelona zijn eerste titel van dit jaar.

Voetbal: Borussia rekent op rentree Haaland

16.47 uur: Borussia Dortmund gaat ervan uit dat Erling Haaland zaterdag zijn rentree kan maken bij Borussia Dortmund. De Noorse aanvaller, dit seizoen goed voor 25 doelpunten, is hersteld van een spierblessure.

Borussia neemt het zaterdag op tegen RB Leipzig. „We gaan ervan uit dat alles goed gaat. Hij is pijnvrij en is een optie voor zaterdag”, aldus coach Edin Terzic.

De club uit Dortmund strijdt als de huidige nummer 5 nog voor een plek in de top 4 van de Bundesliga, die toegang geeft tot de Champions League. Leipzig is als huidige nummer 2 al vrijwel zeker van deelname. De twee ploegen treffen elkaar volgende week ook in de finale van de Duitse beker. „We gaan er alles aan doe om de 3 punten tegen Leipzig te pakken”, aldus Terzic.

Voetbal: Janis Blaswich ook volgend seizoen keeper bij Heracles Almelo

16.10 uur: Janis Blaswich (30) verdedigt ook volgend seizoen het doel van Heracles Almelo. De nummer 8 van de Eredivisie heeft de optie in het contract van de Duitse keeper gelicht, waardoor hij nu tot medio 2022 vastligt.

„Ik kijk ernaar uit om samen met de staf en het team nog een jaar door te gaan”, aldus Blaswich, die aan zijn vierde seizoen in Almelo gaat beginnen. „Ik wil verdere stappen maken in mijn persoonlijke ontwikkeling en ook met het team voor het maximaal haalbare gaan. We hebben de kans dit seizoen optimaal af te sluiten. We staan op een play-off-plaats en kunnen onszelf belonen met Europees voetbal voor volgend seizoen. Dat moet het grote doel zijn.”

Blaswich kwam in de zomer van 2018 over van Borussia Mönchengladbach. Sindsdien stond hij in 85 officiële wedstrijden onder de lat bij Heracles Almelo.

Tennis: Ashleigh Barty naar finale in Madrid

15.43 uur: Ashleigh Barty heeft de finale bereikt van het toernooi in Madrid. De als eerste geplaatste Australische nam in de halve eindstrijd revanche op de Spaanse Paula Badosa, die haar vorige maand in het Amerikaanse Charleston versloeg.

In de Spaanse hoofdstad won Barty de partij met 6-4 6-3. Ze kan in Madrid haar vierde titel van dit jaar pakken. Ze zegevierde eerder bij de Yarra Valley Classic in Melbourne, in Miami en vorige maand op het gravel in Stuttgart.

Badosa bereikte als eerste Spaanse speelster in twaalf jaar de halve finales in Madrid. Na het verlies in de eerste set brak ze wel meteen de opslag van Barty in de tweede set, maar de Australische herstelde dat door twee keer de service van Badosa te breken. Barty’s zestiende zege op rij op rood gravel kwam daarna niet meer in gevaar.

Ze speelt in de finale tegen Wit-Russische Arina Sabalenka of de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova.

Tennis: Medvedev uitgeschakeld in derde ronde Madrid

15.38 uur: Daniil Medvedev is in de derde ronde van het masterstoernooi van Madrid uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de Chileen Cristian Garin, de mondiale nummer 25. Na tweeënhalf uur werd het 6-4 6-7 (2) 6-1.

De 25-jarige Medvedev speelde in Madrid zijn eerste graveltoernooi van het seizoen. Hij meldde zich vorige maand wegens een positieve coronatest af voor het masterstoernooi van Monte Carlo. In zijn eerste partij op gravel had de als tweede geplaatste Medvedev, die begon met een bye, nog met moeite gewonnen van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

De als derde geplaatste Dominic Thiem wist uitschakeling wel te voorkomen in de Spaanse hoofdstad. De Oostenrijker was Alex de Minaur met 7-6 (7) 6-4 de baas. Thiem overleefde in de tiebreak van de eerste set een setpoint, op de opslag van De Minaur.

Aleksandr Boeblik uit Kazachstan schaarde zich als eerste speler bij de laatste acht. Hij was met 6-4 6-3 te sterk voor Aslan Karatsev.

Wielrennen: Tonelli niet in Giro, ploeg start wel door minder streng protocol

14.19 uur: De Italiaanse renner Alessandro Tonelli is de eerste renner die zich na een positieve coronatest heeft moeten terugtrekken voor de Giro d’Italia. Zijn ploeg Bardiani-CSF gaat echter ’gewoon’ van start en dat is te danken aan een minder streng protocol dat door de Ronde van Italië wordt gehanteerd.

Tonelli mag vervangen worden door een andere renner, terwijl in veel voorgaande wielerwedstrijden de hele ploeg verstek moest laten gaan bij een positieve test. In de UAE Tour, een wedstrijd van dezelfde organisator als de Giro, was het coronaprotocol nog bijzonder streng. Mathieu van der Poel en zijn volledige ploeg moesten toen naar huis na één besmetting, bij een staflid van Alpecin-Fenix.

„Het coronaprotocol is niet exact hetzelfde als in de Tour. Tijdens de Tour de France moest je als team naar huis bij twee positieve gevallen in de ploeg, maar Giro-directeur Mauro Vegni vond dat niet eerlijk voor de rest van het team en dus gelden andere regels en wordt alles per geval bekeken, in overleg met de Covid-dokter die meereist met de Giro”, aldus ploegdokter Maarten Meirhaeghe van Lotto Soudal.

„De Giro hanteert andere regels voor Covid-verdachte personen en schakelt ook sneltesten in. Eigenlijk wordt hetzelfde protocol als in de Giro van 2020 gehanteerd. Wanneer één iemand positief test, wordt die meteen in quarantaine geplaatst. Daarna wordt hij opnieuw getest om de positiviteit van de test bevestigd te krijgen. Ook de personen die een hoogrisicocontact vormen, worden geïsoleerd en getest.”

Voordat de Giro-bubbel betreden kon worden moesten alle renners een negatieve PCR-test laten zien. Ook drie dagen voor de start zijn de renners getest en er wordt nu gewacht op de uitslagen.

De komende drie weken zijn de start- en finishzones en de plaats waar de teambussen geparkeerd staan verboden terrein voor iedereen buiten de bubbel.

Schermen: EK schermen pas na Olympische Spelen

12.28 uur: De Europese kampioenschappen schermen worden uitgesteld tot na de Olympische Spelen in Tokio, zo heeft de internationale schermfederatie FIE donderdag bekendgemaakt. De EK zouden van 15 tot 20 juni in het Bulgaarse Plovdiv gehouden worden. De Spelen beginnen eind juli.

Met het uitstel wil de FIE voorkomen dat schermers voor de start van de Spelen blootgesteld worden aan het risico op besmetting met het coronavirus.

Een nieuwe datum voor het EK is nog niet bepaald, al wordt er voorzichtig gekeken naar de maand oktober.

Voetbal: Dallinga verruilt FC Groningen voor Excelsior

12.24 uur: Spits Thijs Dallinga verruilt na het huidige seizoen FC Groningen voor Excelsior. De 20-jarige Dallinga hoopt in de Keuken Kampioen Divisie op meer speelminuten dan in de Eredivisie.

„Dit is een mooie club, die precies past bij wat ik op dit moment voor ogen heb van wat goed is voor mij”, aldus Dallinga, die dit seizoen vijf keer mocht invallen bij FC Groningen. „Ik moet minuten gaan maken, dat is het allerbelangrijkste. FC Groningen heeft mij ook een nieuwe aanbieding gedaan, maar ik denk dat de kans op speeltijd bij Excelsior groter is en daarom heb ik deze keuze gemaakt.”

Dallinga maakte in 2018 de overstap van FC Emmen naar FC Groningen, waar hij voor drie jaar tekende. Hij heeft dus een aflopend contract. Dallinga zette zijn handtekening onder een contract van twee jaar bij Excelsior, met een optie voor een derde jaar.

Voetbal: Trainer Wels na dit seizoen weg bij TOP Oss

12.24 uur: Eerstedivisieclub TOP Oss gaat op zoek naar een andere trainer. Aan de jarenlange samenwerking met de huidige coach Klaas Wels komt na dit seizoen een einde. Hij was eerst assistent-trainer bij de Brabanders en fungeert sinds maart 2017 als hoofdcoach in Oss.

„Klaas heeft aan het roer gestaan van behoorlijk wat successen binnen onze club”, licht directeur Peter Bijvelds toe. „Hij zorgde onder meer voor onze hoogste klassering in onze geschiedenis. Het was dan ook een meer dan lastig besluit. Temeer omdat we een prima relatie met hem hebben. Ik onderschrijf zijn betrouwbaarheid en zijn deskundigheid. We vonden echter na lang beraad dat we toe zijn aan een nieuwe hoofdcoach met een nieuwe aanpak. De tijd zal het leren.”

Onder leiding van Wels (47) staat TOP Oss momenteel op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Voetbal: Start kwalificatie WK voetbal in Afrika opnieuw uitgesteld

11.56 uur: De start van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar is in Afrika opnieuw uitgesteld. Vanwege de coronacrisis waren de wedstrijden van maart al verplaatst naar juni. Deze duels zijn nu naar het najaar verschoven.

Volgens de FIFA is de coronapandemie en de daarmee samenhangende instabiliteit op het continent de belangrijkste reden voor de nieuwe maatregel. De wereldvoetbalbond benadrukte daarbij dat optimale omstandigheden voor alle teams noodzakelijk zijn.

De Afrikaanse bond CAF publiceerde eerder deze week een lijst met goedgekeurde stadions voor de eerste twee kwalificatierondes. Een kwart van de veertig landen zou op dit moment geen stadion beschikbaar hebben dat aan de voorwaarden voldoet. Onder die veertig landen zouden ook Senegal (deelnemer aan het laatste WK in Rusland) en Mali zijn. Burkina Faso, Liberia, Malawi, Mali, Namibië, Niger en Sierra Leone hebben nu ook geen volwaardige accommodatie, maar hebben wel aangegeven dat de situatie over een aantal maanden beter zal zijn.

Door de nieuwe verschuiving worden dit jaar in september, oktober en november WK-kwalificatieduels gespeeld in Afrika.

Voetbal: UEFA mikt op duizenden Engelse fans bij CL-finale in Turkije

11.24 uur: De UEFA mikt op duizenden Engelse fans bij de finale van de Champions League op 29 mei in het Atatürk Stadion in Istanbul. De eindstrijd gaat tussen Chelsea en Manchester City.

Een woordvoerder van de UEFA heeft aan Sky Sports laten weten dat beide Engelse finalisten rekening kunnen houden met de verkoop van 4000 tickets per club voor de finale. Het een en ander is nog wel afhankelijk van goedkeuring door de Engelse en Turkse autoriteiten.

Een mogelijke verplaatsing van de finale van Istanbul naar Londen vanwege de dubbele Engelse deelname, is volgens de UEFA niet aan de orde. „Het duel zal op 29 mei in Istanbul plaatsvinden”, benadrukte de Europese voetbalunie. Op de datum van de CL-finale is het befaamde Wembley sowieso als speellocatie niet beschikbaar, omdat op die dag de finale van de play-offs in het Championship (tweede niveau) staat geprogrammeerd.

De UEFA verwacht nog voor het weekeinde met meer details naar buiten te komen over de organisatie van het duel tussen Chelsea en Manchester City.

Voetbal: KNVB Regiocup niet meer haalbaar voor senioren

11.20 uur: De KNVB Regiocup voor senioren gaat dit seizoen niet door. Volgens de voetbalbond is het evenement door tijdgebrek niet meer haalbaar.

De KNVB lanceerde de Regiocup in februari van dit jaar, als evenement voor amateurvoetballers die uitkomen in de zogenoemde B-categorie. Het was een alternatief voor de wegens de coronacrisis afgebroken competities in het reguliere seizoen. Het ging om kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange reisafstanden en de kans op lokale derby’s.

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen echter in elk geval tot 18 mei niet in teamverband trainen. Dit mag net als het afgelopen halfjaar alleen in groepjes van vier. Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden, aldus de KNVB. In dat geval kan de Regiocup niet eerder dan in het weekend van 5 en 6 juni starten.

Voor een toernooivorm blijft er volgens de KNVB dan te weinig tijd over, aangezien de zomervakantie op 10 juli van start gaat (Regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen grasonderhoud nodig is.

Daarnaast denkt de KNVB dat het, gezien de uitgestelde versoepelingen, op dit moment onwaarschijnlijk is dat de datum waarop volgens het eerdere openingsplan van het kabinet weer wedstrijden gespeeld mogen worden (7 juli) binnenkort naar voren wordt gehaald.

Kinderen mogen wel al enige tijd normaal trainen en op de eigen vereniging partijtjes spelen. Aangezien zij dus geen voorbereidingstijd nodig hebben, gaat de KNVB Regiocup voor de jeugd mogelijk nog wel door.

„De KNVB wil alle reële opties zo lang mogelijk openhouden en niet zelf onnodig of voorbarig de kans op het spelen van wedstrijden wegstrepen. Daarom hebben we ons gedurende de coronatijd telkens flexibel getoond en bij de overheid eerst ons ’Plan B’ en daarna de KNVB Regiocup, als alternatief voor de competities, aangedragen”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB. „We blijven in gesprek met Den Haag en we blijven actief zoeken naar mogelijkheden. Wij hadden namelijk heel graag gezien dat men inmiddels weer normaal en veilig in de buitenlucht kon voetballen.”

Honkbal: Achtste grandslam voor honkballer Gregorius

10.56 uur: Didi Gregorius heeft voor de achtste keer in zijn loopbaan een grandslamhomerun op zijn naam gebracht. Dat deed de Nederlandse international van Philadelphia Phillies in de thuiswedstrijd tegen Milwaukee Brewers (5-4).

Gregorius sloeg de bal in de eerste slagbeurt bij een stand van 1-0 het veld uit met alle honken bezet. Daarmee bracht hij de score op 5-0. De Brewers kwamen daarna nog wel terug in het duel, maar konden de derde opeenvolgende zege van de Phillies niet voorkomen.

Olympische Spelen: Nieuw-Zeelandse gewichtheffer eerste transgender op OS

10.02 uur: De Nieuw-Zeelandse gewichtheffer Laurel Hubbard kan de boeken ingaan als de eerste transgender die deelneemt aan de Olympische Spelen. De 43-jarige krachtsporter werd als jongen geboren, maar onderging als dertiger een geslachtsverandering. Als vrouw mag ze komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio in actie komen, mede dankzij nieuwe kwalificatieregels van de internationale gewichthefbond.

Hubbard was eerder ook als man actief als gewichtheffer. Ze heeft toestemming gekregen om bij de vrouwen mee te doen aan wedstrijden nadat uit onderzoek is gebleken dat haar testosteronwaarden onder het maximaal toegestane niveau liggen.

Hubbard is momenteel de nummer 16 van de wereld in de klasse boven 87 kilogram. Het olympisch comité van Nieuw-Zeeland heeft aangekondigd dat dankzij de gewijzigde kwalificatieregels de olympische ploeg voor Tokio waarschijnlijk enkele gewichtheffers zal bevatten, onder wie Hubbard.

Basketbal: Utah Jazz leidt weer in NBA

07.51 uur: De Amerikaanse basketbalclub Utah Jazz leidt weer in de NBA. De ploeg uit Salt Lake City versloeg in eigen stadion San Antonio Spurs met duidelijke cijfers: 126-94. Concurrent Phoenix Suns verloor met 135-103 van Atlanta Hawks.

Utah Jazz heeft de eerste plaats in de Western Conference nu weer alleen in handen, met 48 overwinningen tegen 18 nederlagen. In de Eastern Conference is Philadelphia 76ers vooralsnog de beste ploeg met 45 overwinningen en 21 verliespartijen. Er zijn in de reguliere competitie nog zes speelronden te gaan.

Jordan Clarkson was met 30 punten topscorer bij de Jazz. Ook ploeggenoot Bojan Bogdanovic was met 24 punten goed op schot. Bij de thuisploeg ontbraken de geblesseerde spelmakers Donovan Mitchell en Mike Conley.

Voetbal: Monterrey mede dankzij Vincent Janssen naar halve finales

07.27 uur: Mede dankzij Vincent Janssen heeft de Mexicaanse voetbalclub Monterrey de halve finales bereikt van de Champions League van de Concacaf, de confederatie van Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De ploeg van de Nederlandse aanvaller won met 3-0 van de Amerikaanse club Columbus Crew. Het eerste duel was vorige week in 2-2 geëindigd.

Janssen, oud-spits van Almere City FC, AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe, had een aandeel in de eerste twee treffers van zijn club. In de derde minuut dwong hij de Nederlandse doelman Eloy Room (ex-NEC en ex-Vitesse) met een lage voorzet tot een moeizame redding waarna Maximiliano Meza toesloeg in de rebound. In de 26e minuut won Janssen een luchtduel waarna hij een combinatie aanging met Meza. De Argentijn haalde doeltreffend uit, 2-0. Miguel Layún besliste het duel in de 71e minuut.

Monterrey speelt in de halve finales tegen Cruz Azul, dat eveneens afkomstig is uit Mexico. De twee wedstrijden zullen in augustus en september worden gespeeld. Janssen tekende in 2019 een 5-jarig contract bij Monterrey. Hij kwam zeventien keer uit voor Oranje.