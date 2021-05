Sport Kort: Monterrey mede dankzij Vincent Janssen naar halve finales

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Utah Jazz leidt weer in NBA

07.51 uur: De Amerikaanse basketbalclub Utah Jazz leidt weer in de NBA. De ploeg uit Salt Lake City versloeg in eigen stadion San Antonio Spurs met duidelijke cijfers: 126-94. Concurrent Phoenix Suns verloor met 135-103 van Atlanta Hawks.

Utah Jazz heeft de eerste plaats in de Western Conference nu weer alleen in handen, met 48 overwinningen tegen 18 nederlagen. In de Eastern Conference is Philadelphia 76ers vooralsnog de beste ploeg met 45 overwinningen en 21 verliespartijen. Er zijn in de reguliere competitie nog zes speelronden te gaan.

Jordan Clarkson was met 30 punten topscorer bij de Jazz. Ook ploeggenoot Bojan Bogdanovic was met 24 punten goed op schot. Bij de thuisploeg ontbraken de geblesseerde spelmakers Donovan Mitchell en Mike Conley.

Voetbal: Monterrey mede dankzij Vincent Janssen naar halve finales

07.27 uur: Mede dankzij Vincent Janssen heeft de Mexicaanse voetbalclub Monterrey de halve finales bereikt van de Champions League van de Concacaf, de confederatie van Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De ploeg van de Nederlandse aanvaller won met 3-0 van de Amerikaanse club Columbus Crew. Het eerste duel was vorige week in 2-2 geëindigd.

Janssen, oud-spits van Almere City FC, AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe, had een aandeel in de eerste twee treffers van zijn club. In de derde minuut dwong hij de Nederlandse doelman Eloy Room (ex-NEC en ex-Vitesse) met een lage voorzet tot een moeizame redding waarna Maximiliano Meza toesloeg in de rebound. In de 26e minuut won Janssen een luchtduel waarna hij een combinatie aanging met Meza. De Argentijn haalde doeltreffend uit, 2-0. Miguel Layún besliste het duel in de 71e minuut.

Monterrey speelt in de halve finales tegen Cruz Azul, dat eveneens afkomstig is uit Mexico. De twee wedstrijden zullen in augustus en september worden gespeeld. Janssen tekende in 2019 een 5-jarig contract bij Monterrey. Hij kwam zeventien keer uit voor Oranje.