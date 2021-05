Sport Kort: UEFA mikt op duizenden Engelse fans bij CL-finale in Turkije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: UEFA mikt op duizenden Engelse fans bij CL-finale in Turkije

11.24 uur: De UEFA mikt op duizenden Engelse fans bij de finale van de Champions League op 29 mei in het Atatürk Stadion in Istanbul. De eindstrijd gaat tussen Chelsea en Manchester City.

Een woordvoerder van de UEFA heeft aan Sky Sports laten weten dat beide Engelse finalisten rekening kunnen houden met de verkoop van 4000 tickets per club voor de finale. Het een en ander is nog wel afhankelijk van goedkeuring door de Engelse en Turkse autoriteiten.

Een mogelijke verplaatsing van de finale van Istanbul naar Londen vanwege de dubbele Engelse deelname, is volgens de UEFA niet aan de orde. „Het duel zal op 29 mei in Istanbul plaatsvinden”, benadrukte de Europese voetbalunie. Op de datum van de CL-finale is het befaamde Wembley sowieso als speellocatie niet beschikbaar, omdat op die dag de finale van de play-offs in het Championship (tweede niveau) staat geprogrammeerd.

De UEFA verwacht nog voor het weekeinde met meer details naar buiten te komen over de organisatie van het duel tussen Chelsea en Manchester City.

Voetbal: KNVB Regiocup niet meer haalbaar voor senioren

11.20 uur: De KNVB Regiocup voor senioren gaat dit seizoen niet door. Volgens de voetbalbond is het evenement door tijdgebrek niet meer haalbaar.

De KNVB lanceerde de Regiocup in februari van dit jaar, als evenement voor amateurvoetballers die uitkomen in de zogenoemde B-categorie. Het was een alternatief voor de wegens de coronacrisis afgebroken competities in het reguliere seizoen. Het ging om kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange reisafstanden en de kans op lokale derby’s.

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen echter in elk geval tot 18 mei niet in teamverband trainen. Dit mag net als het afgelopen halfjaar alleen in groepjes van vier. Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden, aldus de KNVB. In dat geval kan de Regiocup niet eerder dan in het weekend van 5 en 6 juni starten.

Voor een toernooivorm blijft er volgens de KNVB dan te weinig tijd over, aangezien de zomervakantie op 10 juli van start gaat (Regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen grasonderhoud nodig is.

Daarnaast denkt de KNVB dat het gezien de uitgestelde versoepelingen op dit moment onwaarschijnlijk is, dat de datum waarop volgens het eerdere openingsplan van het kabinet weer wedstrijden gespeeld mogen worden (7 juli) binnenkort naar voren wordt gehaald.

Honkbal: Achtste grandslam voor honkballer Gregorius

10.56 uur: Didi Gregorius heeft voor de achtste keer in zijn loopbaan een grandslamhomerun op zijn naam gebracht. Dat deed de Nederlandse international van Philadelphia Phillies in de thuiswedstrijd tegen Milwaukee Brewers (5-4).

Gregorius sloeg de bal in de eerste slagbeurt bij een stand van 1-0 het veld uit met alle honken bezet. Daarmee bracht hij de score op 5-0. De Brewers kwamen daarna nog wel terug in het duel, maar konden de derde opeenvolgende zege van de Phillies niet voorkomen.

Olympische Spelen: Nieuw-Zeelandse gewichtheffer eerste transgender op OS

10.02 uur: De Nieuw-Zeelandse gewichtheffer Laurel Hubbard kan de boeken ingaan als de eerste transgender die deelneemt aan de Olympische Spelen. De 43-jarige krachtsporter werd als jongen geboren, maar onderging als dertiger een geslachtsverandering. Als vrouw mag ze komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio in actie komen, mede dankzij nieuwe kwalificatieregels van de internationale gewichthefbond.

Hubbard was eerder ook als man actief als gewichtheffer. Ze heeft toestemming gekregen om bij de vrouwen mee te doen aan wedstrijden nadat uit onderzoek is gebleken dat haar testosteronwaarden onder het maximaal toegestane niveau liggen.

Hubbard is momenteel de nummer 16 van de wereld in de klasse boven 87 kilogram. Het olympisch comité van Nieuw-Zeeland heeft aangekondigd dat dankzij de gewijzigde kwalificatieregels de olympische ploeg voor Tokio waarschijnlijk enkele gewichtheffers zal bevatten, onder wie Hubbard.

Basketbal: Utah Jazz leidt weer in NBA

07.51 uur: De Amerikaanse basketbalclub Utah Jazz leidt weer in de NBA. De ploeg uit Salt Lake City versloeg in eigen stadion San Antonio Spurs met duidelijke cijfers: 126-94. Concurrent Phoenix Suns verloor met 135-103 van Atlanta Hawks.

Utah Jazz heeft de eerste plaats in de Western Conference nu weer alleen in handen, met 48 overwinningen tegen 18 nederlagen. In de Eastern Conference is Philadelphia 76ers vooralsnog de beste ploeg met 45 overwinningen en 21 verliespartijen. Er zijn in de reguliere competitie nog zes speelronden te gaan.

Jordan Clarkson was met 30 punten topscorer bij de Jazz. Ook ploeggenoot Bojan Bogdanovic was met 24 punten goed op schot. Bij de thuisploeg ontbraken de geblesseerde spelmakers Donovan Mitchell en Mike Conley.

Voetbal: Monterrey mede dankzij Vincent Janssen naar halve finales

07.27 uur: Mede dankzij Vincent Janssen heeft de Mexicaanse voetbalclub Monterrey de halve finales bereikt van de Champions League van de Concacaf, de confederatie van Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De ploeg van de Nederlandse aanvaller won met 3-0 van de Amerikaanse club Columbus Crew. Het eerste duel was vorige week in 2-2 geëindigd.

Janssen, oud-spits van Almere City FC, AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe, had een aandeel in de eerste twee treffers van zijn club. In de derde minuut dwong hij de Nederlandse doelman Eloy Room (ex-NEC en ex-Vitesse) met een lage voorzet tot een moeizame redding waarna Maximiliano Meza toesloeg in de rebound. In de 26e minuut won Janssen een luchtduel waarna hij een combinatie aanging met Meza. De Argentijn haalde doeltreffend uit, 2-0. Miguel Layún besliste het duel in de 71e minuut.

Monterrey speelt in de halve finales tegen Cruz Azul, dat eveneens afkomstig is uit Mexico. De twee wedstrijden zullen in augustus en september worden gespeeld. Janssen tekende in 2019 een 5-jarig contract bij Monterrey. Hij kwam zeventien keer uit voor Oranje.