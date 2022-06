Titelverdediger Djokovic overtuigend door, Murray sneuvelt op Wimbledon

De Servische nummer 2 van de wereld speelde erg vast en liet Kokkinakis de eerste set geen moment in de wedstrijd. Binnen no time was de eerste set dan ook binnen: 6-1. Aan een break had Nole genoeg om ook de tweede set binnen te slepen: 6-4.

Direct in de derde set wist Djokovic zijn Australische opponent te breken. Kokkinakis leverde vervolgens nogmaals zijn service in en het was wachten op een matchpoint. Die kwam er ook bij een stand van 5-2 in de derde set en was ook raak.

Bekijk hieronder het matchpoint:

Erg tevreden

De zesvoudig winnaar van Wimbledon is in Londen op jacht naar zijn zevende titel op het heilige gras en zijn 21e grandslamtitel. In deze vorm heeft hij zichzelf wel weer neergezet als de topfavoriet.

„Ik ben erg tevreden met mijn niveau en hoe ik in twee dagen een stuk beter ben gaan spelen”, zei Djokovic (35). „Ik hoop deze lijn door te kunnen trekken naarmate het toernooi vordert.” De nummer 3 van de wereld hoopt in Londen zijn 21e grandslamtitel te pakken en zijn eerste in een jaar tijd.

Roland Garros-finalist Ruud uitgeschakeld

De als derde geplaatste Casper Ruud werd uitgeschakeld. De Noor verloor met 3-6 6-2 7-5 6-4 van de Fransman Ugo Humbert, de nummer 112 van de wereld. De 23-jarige Ruud, zelf de mondiale nummer 6, stond begin deze maand nog in de finale van Roland Garros.

Ruud had voor dit toernooi nog nooit een wedstrijd gewonnen op Wimbledon. In aanloop naar het grandslamtoernooi verloor hij op het gras van Queen’s al zijn eerste wedstrijd.

Tweevoudig kampioen Murray strandt in tweede ronde

Andy Murray is uitgeschakeld. De 35-jarige Schot, tweevoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Londen, moest zijn meerdere erkennen in de twee jaar oudere John Isner. De sterk serverende Amerikaan zegevierde met 6-4 7-6 (4) 6-7 (3) 6-4.

De vroege uitschakeling van Murray is geen hele grote verrassing. In aanloop naar het toernooi had hij last van een buikspierblessure. Een week geleden gaf de mondiale nummer 52 nog aan dat hij de training had hervat, maar nog niet alle slagen goed kon uitvoeren.

Murray won Wimbledon in 2013 en 2016.

