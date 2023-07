Online-haatberichten voor Philipsen in Tour: ’Uit hoek van Girmay- en Cavendish-fans’

Philipsen is met drie ritzeges tot dusver de meest succesvolle sprinter in de Tour de France. Iets wat sommige fans van andere spurters blijkbaar moeilijk kunnen verteren, want Philipsen geeft dus aan dat hij soms haatberichten krijgt. Zeker nadat na de zevende rit naar Bordeaux de ploegleiders van Biniam Girmay en Mark Cavendish nog verhaal gingen halen bij de UCI, omdat ze vonden dat Philipsen volgens hen in zijn sprint van zijn lijn was afgeweken.

„Die berichten komen vanuit Eritrese hoek (aanhangers van Biniam Girmay, red.) of van fans van Cavendish. Ik zou er uren doorheen kunnen scrollen, maar gelukkiger word je daar niet van. Dus ga ik me er ook niet mee bezighouden. Die berichten halen me dus zeker niet uit mijn evenwicht”, klinkt het in zijn column bij Het Belang van Limburg.

Uitspraken over nakende WK

Philipsen zorgde de afgelopen dagen overigens ook nog voor wat ophef na zijn uitspraken over het nakende WK wielrennen in Glasgow. De Belg zei dat hij niet achter zijn ploegmaat Mathieu van der Poel wil rijden op het WK. Bondscoach Sven Vanthourenhout reageerde al en liet weten dat iedereen die geselecteerd wordt, rijdt voor de nationale ploeg.

„Er staat een enorm vergrootglas op deze rittenkoers gericht, daar kan je niet onderuit. Zelfs niet op een rustdag. Achteraf zie je dan uitspraken van jezelf terug in een context waarvan je denkt: zo heb ik dat helemaal niet bedoeld. Daarom dat ik bij deze duidelijk stel: uiteraard trek ik als Belg naar Glasgow, en zal ik mij volledig inzetten voor de nationale ploeg”, reageerde Philipsen nu op de heisa.

