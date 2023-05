Aboukhlal weigert ’regenboogrugnummer’ en mag daarom niet spelen

De voormalige speler van PSV en AZ weigert te spelen in een shirt waarvan de rugnummers dit weekeinde, net als bij alle andere teams in de Franse voetbalcompetitie, de regenboogkleuren hebben. Mostafa Mohamed doet om dezelfde reden niet mee bij Nantes.

De Franse bond houdt dit weekeinde een campagne tegen homofobie, genaamd ’Homo of hetero: we dragen allemaal hetzelfde shirt’. Alle teams uit de Ligue 1 en 2 spelen met rugnummers in de regenboogkleuren. De aanvoerdersbanden hebben dit weekeinde ook die kleuren. Vooraf is duidelijk afgesproken dat alle clubs meedoen. Spelers die het shirt niet willen dragen, komen daarom niet in actie.

De shirts worden na deze speelronde geveild. De opbrengst gaat naar drie liefdadigheidsinstellingen die actief zijn in de strijd tegen discriminatie op het gebied van lhbti.