VVCS: ’Wat als voetballers niet meer durven?’

„Ik ben zelf heel benieuwd hoe je onze competities voor 3 augustus kan afronden”, zegt Levchenko. „Maar het gaat er ons nu alleen maar om dat het veilig blijft. De voetballers zijn over het algemeen best wel bereid. Maar als er wel spelers bang zijn en niet meer durven, dan moet iedereen misschien wel solidair zijn. Spelers die bang zijn moeten in ieder geval niet gedwongen worden.”

„Ik heb mijn twijfels of je de Eredivisie en eerste divisie in de huidige situatie kan afmaken”, stelt Levchenko. „En hoe komt het volgende seizoen er dan uit te zien? Begin september staan er alweer interlands op het programma en aan het einde van het seizoen is er een EK. We zien de huidige rustperiode zonder groepstrainingen niet als een vakantie.”

Als het aan directeur Marc Overmars van Ajax ligt dan wordt de Eredivisie wegens het coronavirus helemaal niet meer hervat, zo liet hij aan De Telegraaf weten. PEC Zwolle en Fortuna Sittard lieten eerder al weten dat het seizoen wat hen betreft al afgelopen is. AZ, FC Twente, Vitesse en Willem II willen niet nu al stelling nemen. Feyenoord wacht in ieder geval het reguliere overleg tussen clubs, KNVB en Eredivisie CV van donderdagmiddag nog even af.

De KNVB verklaarde zich woensdag solidair met de overige 54 bonden die bij de UEFA aangesloten zijn. De Europese voetbalfederatie stelt alles in het werk om de competities alsnog af te ronden. De financiële schade in de grote voetballanden is bijna niet te overzien als het seizoen nu al is afgelopen. De UEFA heeft de hele zomer vrijgemaakt om de competities tot 3 augustus alle ruimte te geven. Het EK is verplaatst naar volgend jaar. De Champions League en Europa League zijn uitgesteld.

De KNVB benadrukte woensdag al dat het de richtlijnen blijft volgen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). „Alleen als zij zeggen dat het veilig is, gaan we trainen en voetballen”, stelde directeur Eric Gudde.