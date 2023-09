F1-coureurs kunnen Max Verstappen verslaan, maar lukt dat ook op een circuit?

MONZA - Goed nieuws voor de andere negentien Formule 1-coureurs: Max Verstappen is te verslaan. Op de padelbaan, welteverstaan. Op het asfalt daarentegen… Ook dit weekeinde in Monza is Red Bull, en dus Verstappen, de grote favoriet voor de eindzege.

Max Verstappen leeft zich op de padelbaan uit met zijn Formule 1-collega’s George Russell, Lando Norris en Alex Albon. Dit weekeinde gaat de helm weer op. Tijdens de Grand Prix van Italië gaat de Nederlander voor zijn tiende achtereenvolgende overwinning. Ⓒ Instagram