Sébastien Haller neemt bij Ajax rol van Davy Klaassen over

Voetbal

Cambuur rekent na rust in zes minuten af met Go Ahead Eagles

SC Cambuur heeft dankzij een trefzekere tweede helft royaal gewonnen van Go Ahead Eagles. Het duel tussen de twee gepromoveerde clubs eindigde in Leeuwarden in 5-2. Na de eerste helft was de stand nog in evenwicht (1-1). Met drie treffers in amper 6 minuten tijd liep de gedreven thuisclub na de pauz...