Football is not coming home: Italië wint EK-finale van Engeland na penalty’s

Gewonnen dankzij een bondscoach die een einde maakte aan het catenaccio, een coach die vooruit wilde en die de totale mentaliteit van Italiaanse spelers heeft durven veranderen. Weg met dat eeuwige verdedigen, maak met zoveel kwaliteit in je selectie en in je land ook ruimte voor aanvallend voetbal.

Italië heeft de klus geklaard onder de moeilijkst mogelijke omstandigheden. In het hol van niet één leeuw, maar van ’Three Lions’. Op het gras van Wembley, dat onder voetballiefhebbers nog heiliger is dan het Vaticaan van de paus. Ondanks de massale steun van bijna 60.000 uitzinnige fans voetbalden Leonardo Chiellini en zijn kornuiten onder de gigantische druk vandaan.

Grandioze sfeer

De sfeer in het Wembley-stadion was van een grootsheid die zelden of nooit rond een EK-finale is gezien. In de uren voor de wedstrijd was het in de straten van Wembley Park al een pandemonium, omdat duizenden fans die niet in het bezit van een kaartje waren op alle mogelijke manieren probeerden in het stadion te komen. Dranghekken vlogen in het rond, nieuwe barrières werden opgeworpen en uiteindelijk slaagde de politie met behulp van honderden stewards om de boel onder controle te krijgen.

Italië kwam er in de eerste helft niet aan te pas. Ⓒ ANP/HH

Het zou een grote smet op het toernooi hebben geworpen als het zo vlak voor de eindstrijd was misgegaan en daar was iedereen in Londen bang voor. Met tienduizenden per uur kwam iedereen op het Wembley-feest af. Minder dan tien procent van de 60.000 man op de tribunes droeg een azuur-blauw shirt.

Sensationale start

De Engelse media waren er desondanks niet zeker van dat het goed zou gaan met die Nederlander als scheidsrechter. Ja, hartstikke ervaren deze Björn Kuipers, maar in Manaus verloor Engeland zeven jaar geleden op het WK ook onder leiding van de Nederlander.

Luke Shaw heeft Engeland op 1-0 gezet en Wembley ontploft. Ⓒ ANP/HH

De start van Engeland was niettemin sensationeel. Luke Shaw produceerde de snelste goal ooit in een EK-finale. Na twee minuten ramde hij de bal al achter Gianluigi Donnarumma, die amper klaar was met het uitschreeuwen van het Italiaanse volkslied.

Shaw en Mourinho

En vraag even niet hoe de opbouw van die goal verliep. Harry Maguire had bij de aftrap 220 volt in zijn benen van alle opgebouwde spanning in de voorbije dagen, waardoor hij uit het niets de allereerste bal over zijn eigen achterlijn knalde. Uit de hoekschop voor Italië kwam een Engelse counter voort waar Italianen jaloers doorgaans jaloers op zijn.

De wijze waarop Shaw het afmaakte was indrukwekkend en zal Jose Mourinho voorlopig zijn mond doen houden. De Portugees heeft de linksback vóór en tijdens het EK herhaaldelijk afgebrand. Mourinho vond de man, die tegelijk met Louis van Gaal bij Manchester United binnenkwam als de duurste tiener ter wereld (35 miljoen euro voor een 18-jarige), vaak te dik.

Azzurri op stoom

Shaw heeft altijd erkend dat hij een ’Rooney body’ heeft, maar Mourinho had weinig begrip voor het feit dat hij onder diens voorganger Van Gaal een dubbele beenbreuk opliep tijdens een Champions league-duel tegen PSV. Die blessure was zo ernstig was dat zijn rechterbeen bijna geamputeerd moest worden. Een tweede spoedoperatie was destijds nodig om bloedproppen te verwijderen en zijn been te redden. Met dat beruchte been stond hij nu in een EK-finale klaar om Engeland tot winnaar te kronen.

Wat de Italianen in het eerste bedrijf brachten was na een verder imponerend toernooi niet genoeg, maar Mancini maakte slim gebruik van de angst die in het Engelse elftal sloop. Zijn ploeg was in het resterende deel van de finale de betere partij. Na twee zwakke vrije trappen kwamen de Azzurri op stoom. Een venijnig afstandsschot van Federico Chiesa deed alle alarmen afgaan.

Pasta van gastland

Na de eerste helft en nam de druk fors toe. Pickford kwam handen en voeten te kort om alles te keren. Met een geweldige redding, het handje bij de inzet van Chiesa, hield hij het doel nog schoon. Bij de zoveelste corner ging het mis. Via zijn hand en de paal kwam de bal voor de voeten van Bonucci, die de 1-1 in het net ramde.

Leonardo Bonucci met de gelijkmaker Ⓒ ANP/HH

Italië was terug in de race. Het had nog even de pech dat het z’n gevaarlijkste man, Chiesa, door een blessure kwijtraakte. Maar aan het slot van de finale maakten de Italianen alsnog pasta van het gastland. Southgate bleef te voorzichtig, kwam zoals altijd pas op het allerlaatst met zijn aanvallende wissels.

Mega-kater

Tegen Spanje was in de halve finale (nipt gewonnen op strafschoppen) al duidelijk dat er nog wat aanvallende peper ontbrak. Net op tijd haalden Mancini’s mannen de lef tevoorschijn die nodig is om een eindstrijd als deze te beslissen, maar tot een goal in de verlenging leidde het niet. En dus ging het naar strafschoppen. Belotti miste, maar daarna schoten Rashford en Sancho ook niet raak. Jorginho en Italië stonden op matchpoint, maar hij miste. Toen Saka ook niet raak schoot, was Italië Europees kampioen.

Premier Boris Johnson heeft Engeland al voor de finale een extra ’Bank Holiday’ (een vrije dag voor het hele land) gegeven. Die hebben de Engelsen vandaag hard nodig om een mega-kater te verwerken.