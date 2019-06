Martin van Geel terug bij Willem II

Van Geel begon zijn loopbaan 42 jaar geleden als voetballer bij Willem II. Daarna speelde de Brabander bij Ajax, Roda JC en Feyenoord om zijn actieve carrière vervolgens weer in Tilburg af te sluiten.

Daar begon hij als technisch directeur. Na periodes bij AZ, Ajax en Roda JC belandde Van Geel in 2011 bij Feyenoord. In 2017 werd de Rotterdamse club landskampioen. In maart van dit jaar maakte Van Geel bekend te vertrekken uit De Kuip na aanhoudende kritieken op zijn functioneren vanuit de achterban.

„Als oud-speler en voormalig technisch directeur van deze prachtige club, is het op dit moment in mijn carrière een zeer mooie stap om als algemeen directeur aan de slag te gaan”, zegt Van Geel.