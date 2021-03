De Siem en Schöne Quiz: wat weten ze van elkaar?

1. Jullie hebben ook tégen elkaar gespeeld. Wanneer was de eerste keer?

Siem de Jong: „Ik denk in 2010, toen hij bij NEC speelde. Oh nee, ik denk zelfs een jaar eerder, toen Lasse nog bij De Graafschap zat. 2009?”

Lasse Schöne: „Hier ben ik héél slecht in. Was het tijdens die 1-8 voor Ajax? Of bij de uitwedstrijd in Amsterdam? Geen idee. Doe maar… 2008?

Goede antwoord: 6 april 2008 (Ajax-De Graafschap: 4-1. Ajacied De Jong verving in de 81e minuut Edgar Davids. Superboer Lasse speelde de hele wedstrijd). Schöne leidt met 1-0.

2. Wie heeft voor Ajax de meeste wedstrijden en goals achter zijn naam staan?

Siem: „Ik heb denk ik meer goals heb gemaakt. En, even denken, ja ik heb ook zéker meer wedstrijden gespeeld.”

Lasse: „Siem heeft meer goals gemaakt. Veel mazzelgoals hè. Dan zal ik wel meer wedstrijden hebben gespeeld.”

Goede antwoord: De Jong maakte in 244 duels 78 goals. Schöne scoorde 64 keer in 287 duels. Schöne verdubbelt voorsprong: 2-0.

3. Jullie hebben met Ajax beiden een KNVB-beker gewonnen. Heeft de ander in de finale gescoord en zo ja: hoe vaak?

Siem, zonder twijfel: „Lasse heeft zéker niet in een finale gescoord.”

Lasse: „Siem tweemaal.”

Goede antwoord: Schöne was invaller tijdens de door Ajax gewonnen bekerfinale van 2019 tegen Willem II (4-0) en scoorde niet. De Jong maakte vier treffers in de twee bekerfinales van 2010 tegen Feyenoord. Eindstand: 2-1 voor Schöne.

Reactie van Schöne: „Lekker, de eerste prijs is alvast binnen.”