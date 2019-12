Rood Clasie kwijtgescholden

De aanklager betaald voetbal deed Clasie een schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing. De oud-Feyenoorder ging daarmee niet akkoord waarna de zaak donderdagavond al voorkwam bij de onafhankelijke tuchtcommissie.

„Uit de beelden maakt de tuchtcommissie op dat de tegenspeler voor het contact al uit evenwicht is geraakt, voorover valt en tijdens zijn val met zijn hak de knie van Clasie raakt”, liet de KNVB weten. „Naar het oordeel van de tuchtcommissie is er geen sprake van een overtreding zodat niet behoeft te worden beoordeeld of er een duidelijke scoringskans wordt ontnomen.”

Door de vrijspraak kan Clasie zaterdag meedoen in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

