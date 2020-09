Feyenoord strikt Portugese middenvelder Teixeira

De 27-jarige middenvelder speelde de afgelopen twee seizoenen in de Portugese competitie, daarvoor kwam hij uit voor FC Porto en Liverpool, dat hem verhuurde aan Brentford en Brighton & Hove Albion.

Het was de afgelopen dagen touwtrekken om de middenvelder, omdat Feyenoord eerst wel toestemming kreeg om hem over te nemen, toen weer niet en uiteindelijk weer wel. De Portugezen wilden nog een paar ton overhouden aan de speler. Texeira is voor trainer Dick Advocaat de vierde versterking, al moet er nog steeds een centrale verdediger bij komen.