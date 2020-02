Onrust bij NAC: Weijs weigert nieuwe functie

Jeugdtrainer Weijs werd in maart 2019, na het ontslag van Mitchell van der Graag, gepromoveerd tot assistent-trainer van het eerste elftal. Eerder dit jaar, nadat ook Ruud Brood het veld moest ruimen, werd hij zelfs aangesteld als interim-trainer bij NAC Breda.

Als het bestuur van de Brabantse club Peter Hyballa als nieuwe hoofdcoach in het vizier krijgt en met de Duitser in gesprek gaat, wordt al snel duidelijk dat Weijs niet onder de Duitser kan werken.

De 32-jarige had al laten doorschemeren dat hij geen fan is van de werkwijze van de fanatieke Hyballa en in een persoonlijk gesprek – met daarbij ook technisch manager Tom Van Den Abbeele en algemeen directeur Luuc Eisenga – stelt Weijs dat hij alleen als rechterhand van Hyballa wil fungeren als hij ’grote gedeelten van de trainingen mag leiden en de door hem ingezette lijn wordt doorgetrokken’. Dat stelt BN/De Stem.

Peter Hyballa Ⓒ BSR Agency

Voordat überhaupt sprake is van een samenwerking tussen tussen Weijs en Hyballa, ontstaat op die manier een vertrouwensbreuk. Wanneer NAC de Duitser aanstelt, oppert Weijs volgens de directie zelf het idee om een stapje terug te doen richting het beloftenteam.

Eind goed, al goed, zo lijkt het, maar niets is minder waar. De opgeklommen jeugdtrainer is recentelijk van mening veranderd en wil nu toch onder Hyballa werken. Hij beroept zich daarbij op zijn contract, waarin nog staat dat hij assistent-trainer bij de hoofdmacht is. Weijs weigert de beloften nog te trainen en zit inmiddels al dagen thuis. Hij wordt vervangen door Onder 19-coach Michael Dinsdag, die dinsdag ook de uitwedstrijd bij Jong Feyenoord zal leiden.

Weijs is niet van plan om te reageren op de commotie. „Omdat er een situatie is ontstaan waarover ik niks kan zeggen.” Op vragen van BN/De Stem over het verhaal dat hij volgens de directie zelf trainer van de beloften wilde worden, wil hij eveneens niet antwoorden. „Die uitspraken zijn voor hun rekening, dat is de lezing die de club naar buiten brengt. Prima dat er hoor en wederhoor wordt toegepast, maar ik kan er niks over zeggen.”