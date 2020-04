Sport Kort: weer Russen geschorst wegens dopingovertredingen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Twee Russische sporters gestraft om schending antidopingregels

17.30 uur Twee Russische sporters zijn in eigen land gestraft wegens het overtreden van de antidopingregels. Verspringer Dmitri Bobkov is voor twee jaar geschorst na een positieve dopingtest. IJsdanseres Alexandra Stepanova moet al haar gewonnen medailles sinds november 2018 inleveren, omdat ze heeft samengewerkt met een trainer die was geschorst wegens doping.

Rusland zelf is voor vier jaar geschorst voor deelname aan grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen en WK's, vanwege omvangrijke dopingpraktijken. Alleen Russische atleten die geen dopingverleden hebben en onafhankelijke dopingcontroles ondergaan, mogen onder neutrale vlag meedoen.

Mountainbike: Grobert 4 jaar geschorst wegens doping

17.00 uur De Duitse mountainbikester Helen Grobert is voor vier jaar geschorst wegens doping. Bij de 27-jarige sportvrouw zijn op 15 november 2017 sporen van het verboden middel testosteron aangetroffen. De schorsing gaat met terugwerkende kracht op 24 maart 2018 in en eindigt op 23 maart 2022. Al haar resultaten vanaf de datum van haar positieve test worden geschrapt.

Lennart Grill Ⓒ BSR Agency

Voetbal: Leverkusen contracteert doelman Jong Duitsland

15.30 uur Leverkusen heeft Lennart Grill gecontracteerd, jeugdinternational van Duitsland. De dit seizoen nog bij Kaiserslautern spelende keeper tekende een verbintenis tot 2024 bij de club van de Nederlandse coach Peter Bosz.

Grill had bij Kaiserslautern, afgezakt naar het derde niveau, nog een jaar te gaan. Vermoedelijk betaalt Leverkusen ongeveer een miljoen euro voor het 21-jarige talent.

Schaatsen: KNSB stelt Kolder aan

11:37 uur: Peter Kolder is door de schaatsbond KNSB aangesteld als de bondscoach van de junioren. De 44-jarige schaatstrainer zal de gezamenlijke trainingen van de grootste schaatstalenten coördineren. Bij de wereldbekers en kampioenschappen fungeert hij als bondscoach.

Kolder was afgelopen seizoen de coach van onder anderen Ireen Wüst bij TalentNED. Dat commerciële team is gestopt. Wüst, meervoudig olympisch- en wereldkampioene, stapt over naar Team Reggeborgh van coach Gerard van Velde.

Kolder gaat het werk als bondscoach junioren combineren met dat van hoofdcoach van het KNSB Talent Team Noord, voorheen het regionaal talentencentrum (RTC). "Wij zijn blij en trots dat we met Peter Kolder een zeer ervaren coach hebben aangetrokken, die weet wat er nodig is om talenten klaar te stomen voor de top", zeggen Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, en Jan Bakker, bestuurslid van de Stichting Topschaatsen Fryslan.