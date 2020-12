Erik ten Hag: ’Quincy Promes zondag mogelijk weer inzetbaar’

Promes ontkent betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident en werd dinsdag vrijgelaten. De Ajax-aanvaller blijft wel verdachte. „Voor ons is hij onschuldig, zolang het tegendeel bewezen is”, aldus Ten Hag, die telefonisch sprak met Promes en donderdagochtend met hem in gesprek gaat, als Promes zich weer meldt op trainingscomplex De Toekomst om aan de slag te gaan op het trainingsveld.

Ten Hag gaf tegen FOX Sports aan erg geschrokken te zijn van wat er is gebeurd. „Het raakt ons, het raakt mij, het raakt de hele kleedkamer. Ik heb met Quincy gesproken, met hem is het goed nu, al doet het wat met een mens. Hij zegt dat hij onschuldig is. We steunen hem door er voor hem te zijn, zo staat de hele kleedkamer erin. We gaan hem helpen, maar hij moet zelf ook wat doen, hij moet zelf ook over de streep komen. Je bent altijd voetballer, ook als je buiten de Ajax-poorten bent”, aldus Ten Hag, die Promes mogelijk zondag alweer opneemt in de wedstrijdselectie.

„Natuurlijk is dat mogelijk. Als hij onschuldig is, is hij speler van ons. Ik ben blij met hem. De directie heeft al met hem gesproken, ik ga dat ook doen en dan zie we wel verder richting zondag.”