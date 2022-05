LIVE Verlenging nodig bij Frankfurt-Rangers

Volg hieronder de wedstrijd via onze liveblog.

Geschiedenis

Rangers FC behaalde tot dusverre één Europese prijs, dat was in 1972 toen de club de toenmalige Europa Cup II won. Eintracht Frankfurt was ook één keer succesvol in Europa, met de winst van de UEFA Cup in 1980. Bij Eintracht Frankfurt voetbalt de Nederlandse aanvaller Sam Lammers, die bij de Duitsers geen basisspeler is.

Van Bronckhorst begon in november bij de Rangers als vervanger van Steven Gerrard, die bij Aston Villa aan de slag ging. De oud-coach van Feyenoord moest de titel in de Schotse competitie vorige week aan Celtic laten. Van Bronckhorst krijgt zaterdag weer een kans op een prijs met Rangers FC. Heart of Midlothian is dan de tegenstander in de eindstrijd van de Schotse beker.

Twaalf Nederlandse trainers wonnen ooit een Europese prijs: Rinus Michels, Wiel Coerver, Hans Croon, Kees Rijvers, Johan Cruijff (3), Guus Hiddink, Aad de Mos, Huub Stevens, Louis van Gaal (2), Bert van Marwijk, Frank Rijkaard en Dick Advocaat.

Van Bronckhorst kan de vierde in Europa succesvolle Nederlander van deze eeuw worden. Van Marwijk won in 2002 de UEFA Cup met Feyenoord, Rijkaard greep in 2006 de Champions League met FC Barcelona en Advocaat was in 2008 met Zenit Sint-Petersburg de beste in de UEFA Cup, de huidige Europa League. Saillant genoeg werd Rangers destijds verslagen in de finale.