Sport Kort: Barcelona is geblesseerde Pedri rest seizoen kwijt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockeysters Den Bosch naar halve finales EHL

13.29 uur: De hockeysters van Den Bosch hebben met groots machtsvertoon de halve finales bereikt van de Euro Hockey League (EHL). De titelverdediger versloeg de Ierse club Pegasus in het Wagener-stadion in Amstelveen met 9-0.

Frédérique Matla maakte vijf doelpunten, Pleun van der Plas scoorde twee keer. De andere treffers kwamen van Joosje Burg en Lidewij Welten. „Een leuke wedstrijd met veel doelpunten”, zei Matla over het eenzijdige duel.

Den Bosch neemt het zaterdag in de halve finale op tegen de Belgische kampioen Gent, die de Engelse club Surbiton met 2-1 versloeg. De finale van het meest prestigieuze clubtoernooi van Europa is op tweede paasdag.

Matla bezorgde Den Bosch vorig jaar de eindzege in de eerste editie van de EHL voor vrouwen. De international van Oranje maakte toen drie doelpunten in de finale tegen Club Campo de Madrid uit Spanje (5-0). De Spaanse club is nu in de kwartfinales later op vrijdag de tegenstander van Amsterdam.

Cuadrado langer bij Juventus

13.26 uur: De Colombiaanse vleugelspeler Juan Cuadrado speelt ook volgend seizoen voor Juventus. Het contract van de 33-jarige international, dat komende zomer zou aflopen, is met een jaar verlengd.

Cuadrado draagt sinds 2015 het zwart-wit van Juventus. Daarvoor speelde hij voor onder meer Udinese, Fiorentina en Chelsea. De vleugelspeler werd met Juventus vijf keer kampioen van Italië.

„Cuadrado is een vleugelspits, een vleugelverdediger en een middenvelder. Hij is uniek en onvervangbaar”, aldus Juventus op de website in een soort ode aan de 111-voudig international van Colombia, een vaste waarde in het elftal van trainer Massimiliano Allegri. Juventus, de club van Matthijs de Ligt, staat in de Serie A op de vierde plaats.

Barcelona is geblesseerde Pedri de rest van het seizoen kwijt

12:29 uur FC Barcelona moet het waarschijnlijk de rest van het seizoen doen zonder Pedri. De Spaanse middenvelder moest zich donderdag in de rust van het duel met Eintracht Frankfurt in de Europa League laten vervangen. De 19-jarige Pedri blijkt een spier in zijn linkerbovenbeen te hebben gescheurd. Barcelona maakte niet bekend hoe lang hij is uitgeschakeld, maar volgens Spaanse media is het seizoen van Pedri vermoedelijk al voorbij.

De Spaanse international werd afgelost door Frenkie de Jong, die op de bank was begonnen. Barcelona stond halverwege de wedstrijd al met 2-0 achter en verloor uiteindelijk met 3-2 van Frankfurt. Na de 1-1 van vorige week in Duitsland werd de ploeg van trainer Xavi zo uitgeschakeld in de kwartfinales.

Pedri was eerder dit seizoen al geruime tijd uitgeschakeld vanwege hamstringblessures. Hij speelde pas twaalf wedstrijden in de Spaanse competitie. Pedri had afgelopen zomer nauwelijks vakantie. Hij deed na een lang seizoen met Barcelona ook mee aan het EK én de Olympische Spelen met de nationale ploeg.

De Spanjaard werd afgelopen jaar uitgeroepen tot Golden Boy (grootste talent) van Europa en kreeg ook de Kopa-trofee, de prijs van France Football voor het grootste talent.

Chelsea heeft Lukaku terug voor halve finale FA Cup

11:30 uur Chelsea heeft Romelu Lukaku terug voor de halve finale in het toernooi om de FA Cup tegen Crystal Palace. De twee clubs uit Londen treffen elkaar zondag op Wembley. Lukaku ontbrak dinsdag vanwege achillespeesklachten in de return tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. Hij sloot twee dagen later echter weer aan bij de groepstraining.

Tuchel mist tegen Crystal Palace alleen Ben Chilwell en Callum Hudson-Odoi. „Verder is iedereen in orde. We hebben een grote wedstrijd op Wembley op het programma staan. We willen naar de finale toe.” De andere finalist komt zaterdag uit het duel tussen Manchester City en Liverpool.

Ajax en PSV spelen vermoedelijk eind juli om Johan Cruijff Schaal

11:15 uur De winnaar van de KNVB-beker plaatst zich niet alleen voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal maar is ook zeker van een ticket voor de play-offs van de voorronden van de nieuwe editie van de Europa League.

De kans is groot dat Ajax en PSV op 30 juli of 31 juli om winst van de Johan Cruijff Schaal voetballen. Beide clubs lijken als eerste of tweede in de Eredivisie te eindigen. De kampioen plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League, de nummer 2 mag aan de voorronde van de koningsklasse voor Europese clubteams deelnemen.

Als de bekerwinnaar kampioen of tweede wordt in de Eredivisie, dan mag de nummer 3 van de eindklassering aan de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Europa League deelnemen. In dat geval spelen niet de nummers 4 tot en met 7 maar de nummers 5 tot en met 8 van de Eredivisie na de reguliere competitie play-offs om Europees voetbal.

Feyenoord is de huidige nummer 3 van de Eredivisie, met 11 punten minder dan koploper Ajax. PSV heeft een voorsprong van 7 punten op Feyenoord.

Golfer DeChambeau moet na polsoperatie twee maanden revalideren

09:33 uur Golfer Bryson DeChambeau heeft een operatie aan zijn linkerpols ondergaan. De 28-jarige Amerikaan verwacht over twee maanden weer aan toernooien te kunnen deelnemen. Dat betekent dat hij waarschijnlijk het PGA Championship in mei moet missen.

DeChambeau, in 2020 winnaar van het US Open, brak een botje in zijn hand toen hij uitgleed bij het spelen van een potje tafeltennis. De golfer had afgelopen najaar al een heupblessure opgelopen.

„Ik heb geprobeerd om door te spelen met deze blessure gedurende drie toernooien, waaronder de Masters. Maar dit is echt een blessure waar een operatie voor nodig is”, schreef de Amerikaan op Instagram bij een foto in een ziekenhuisbed. „Doordat ik last had van die breuk, had dat effect op mijn grip en mijn swing. Daardoor kon ik niet op het hoogste niveau golf spelen.”

Basketballer Curry inzetbaar voor Golden State Warriors

08:49 uur Basketballer Stephen Curry kan bij de start van de play-offs zijn rentree maken bij de Golden State Warriors. De 34-jarige basketballer liep half maart een enkelblessure op, maar is weer inzetbaar. Golden State Warriors neemt het in de play-offs op tegen Denver Nuggets. De eerste wedstrijd is zondag.

Curry liet weten dat hij niet per se 100 procent hoeft te zijn. „Als ik het gevoel heb dat ik het team kan helpen en een bijdrage kan leveren, dan zal ik spelen”, zei hij. De basketballer leidde zijn ploeg de afgelopen jaren drie keer naar de titel in de Amerikaanse profcompetitie.

Volgens coach Steve Kerr is Curry er klaar voor. „Veel jongens zouden na een maand pauze na twee minuten spelen lichamelijk problemen krijgen. Maar Stephen heeft zo’n goede vorm, hij heeft een ongelofelijke basisconditie.”