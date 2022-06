Botic van de Zandschulp naar halve finale Queens

Van de Zanschulp trok zijn niveau van de vorige ronde, toen hij Grigor Dimitrov in twee sets versloeg, naadloos door en speelde een uitstekende eerste set. Op zijn eigen opslag kwam hij nooit in de problemen, terwijl hij zijn Spaanse tegenstander twee keer wist te breaken.

In de tweede set was het ook al vroeg raak. Tijdens de tweede servicegame van Davidovich Fokina dwong hij al twee breakkansen af. De eerste liet hij nog onbenut, maar daarna was het wel raak voor de Nederlander. Even later kwam Van de Zandschulp voor het eerst in de problemen op zijn eigen opslag en kreeg de Spanjaard twee breakkansen. Hij sloeg direct toe en dus stond de stand in set twee weer gelijk.

Net op het moment dat Van de Zandschulp de draad kwijt leek te zijn, maakte ook Davidovich Fokina een paar flinke fouten en dus kon de Nederlander opnieuw breaken. Het uitserveren was echter alles behalve makkelijk voor Van de Zandschulp. Door een dubbele fout en een unforced error stond het al snel 0-30. Hij herstelde zich echter knap en trok de wedstrijd redelijk solide naar zich toe.

In de halve finale wacht nu de winnaar van het duel tussen Tommy Paul en Matteo Berrettini.