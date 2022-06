Toulouse doet opnieuw bod op Dallinga

Volgens media in Frankrijk heeft de Zuid-Franse club, afgelopen seizoen gepromoveerd naar de Ligue 1, inmiddels 2,5 miljoen euro over voor de spits. FC Toulouse versterkte zich eerder deze window al met Zakaria Aboukhlal van AZ en had afgelopen seizoen in Branco van den Boomen de grote uitblinker.

De oud-speler van FC Eindhoven, SC Heerenveen, Willem II en De Graafschap verzorgde twaalf goals en 21 assists. Excelsior verkocht eerder deze zomer al Mats Wieffer aan Feyenoord en wil zelf FC Eindhoven-speler Matthias Verreth aan de selectie toevoegen.

