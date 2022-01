Ajax blokkeert transfer Anass Salah-Eddine naar Sparta

De reden? Ajax is nog steeds in gesprek met FC Barcelona over de transfer van Nicolas Tagliafico, die de Ajax-directie een enorm hoofdpijndossier heeft bezorgd. Erik ten Hag wilde Argentijnse international onder geen beding kwijt, omdat hij zonder de ervaren linksback nog maar zeven volwaardige verdedigers over heeft.

Tagliafico wil echter per se naar Spanje, is boos over de tegenwerking en de directie wil diep in haar hart de loyaliteit van Tagliafico belonen. Er is Tagliafico te kennen gegeven dat er bij een mooie kans zou worden meegedacht. Volgens de Argentijn is dit het moment.

Plan-B

Zo lang er geen witte rook is of de deal niet is afgeketst, zit Salah-Eddine in de wachtkamer. De verdediger, die in 2018 de opleiding van AZ verruilde voor De Toekomst, krijgt de kans om vijf maanden Eredivisie-ervaring op te doen. Maar vooralsnog houdt Ajax dat tegen.

Sparta is inmiddels doorgeschakeld naar plan-B en hoopt zich voor het sluiten van de markt nog te versterken met Riza Durmisi. Het is de bedoeling dat de linksback tot de zomer gehuurd zal worden van Lazio Roma.