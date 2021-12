Ajax mogelijk zonder Dusan Tadic tegen Sporting

Tadic liet zich even na de teksten van zijn trainer ook niet op de training zien. De kans lijkt klein dat Ten Hag risico gaat nemen met zijn aanvoerder. Want Ajax en Sporting strijden in de lege Johan Cruijff ArenA vooral om de eer en de winstpremie van 2,8 miljoen euro. De thuisclub uit Amsterdam is na vijf overwinningen al zeker van de groepswinst. Sporting heeft zich als nummer 2 van de groep voor de achtste finales geplaatst.

Ajax kan zich scharen in een rijtje van slechts zes clubs die erin slaagden zonder puntenverlies te overwinteren in de Champions League. „Dat levert sportief niet echt iets op”, zei Ten Hag. „Maar we zijn ambitieus. Voor een record willen we altijd wel gaan.”

Ten Hag gaat zijn basisformatie van de laatste weken op een aantal posities wijzigen. „Maar niet zo rigoureus als laatst tegen Besiktas”, doelde de Tukker op het uitduel in Istanbul, toen hij zes andere spelers aan de aftrap liet verschijnen. Verdediger Jurriën Timber krijgt mogelijk rust omdat hij bij een volgende gele kaart geschorst is. Ten Hag wilde nog niet verklappen of André Onana net als tegen Besiktas het doel mag verdedigen.

Ajax won de uitwedstrijd tegen Sporting met maar liefst 5-1, mede door vier treffers van Sébastien Haller. „Maar dat was wel redelijk geflatteerd”, zei Ten Hag. „We zullen echt heel goed moeten zijn om weer van ze te winnen. Sporting is de kampioen van Portugal en vrijdag veegden ze gewoon even Benfica weg”, doelde hij op de 3-1 uitzege die Sporting boekte.

