Van der Hoorn door het dolle: ’Elk procentje kan volstaan’

Van der Hoorn had er geen rekening mee gehouden dat hij een etappe in de Giro zou kunnen winnen. „Ik wilde gewoon de hele Giro agressief zijn en meegaan in vluchten. Maar ik wist dat het heel moeilijk zou worden om voorop te blijven met een groep en een rit te winnen. Maar ieder procentje of half procentje kan toch volstaan en dat heb ik gegrepen.”

Vol gas

De Rotterdammer bleef van de vluchters als laatste over met de Zwitser Simon Pellaud. „Ik geloofde er nog niet in toen we met nog 25 kilometer te gaan een minuut voorsprong hadden. Maar Simon trok daarna heel hard door op de klim. Ik moest vol gas gaan om te volgen. Vervolgens kon ik hem lossen; ik ben wat zwaarder en heb een meer aerodynamische positie. Ik kreeg van de teamleiding door dat ik nog 40 seconden had en ging gewoon vol gas tot de streep. Ik kon het maar niet geloven. In de laatste kilometer zag ik dat ik het ging halen. Het laatste stuk tot de finish was ongelooflijk. Gewoon ongelooflijk.”

Het contract van Van der Hoorn bij Jumbo-Visma werd vorig jaar niet verlengd. Hij leek bij BEAT aan de slag te gaan, maar kreeg daarna nog de aanbieding van de Belgische wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, dat uitkomt in de WorldTour. „Ik kreeg pas laat mijn contract bij Wanty. Een paar maanden geleden dacht ik zelfs dat ik wielrenner af was, dat het voorbij was. En toen kreeg ik mijn contract en was ik zo blij, wielrennen is het allermooiste dat er is. Het fietsen, alles er omheen. Ik was al blij dat ik naar de Giro mocht en nu win ik gewoon een etappe.”

’Niet de grootste motor’

Van der Hoorn ziet zijn zege niet als soort revanche op mensen die niet meer in hem geloofden. „Ik hoor thuis in het profpeloton en ik weet dat ik af en toe mooie dingen kan laten zien. Ik heb niet de grootste motor van het peloton, maar kan best wel hard fietsen en dat heb ik nu bewezen.”