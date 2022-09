VIDEO Neymar en Donnarumma helpen PSG aan winst

Neymar maakte na een half uur spelen het doelpunt. Na een pass van Lionel Messi nam de Braziliaanse aanvaller de bal met zijn rechtervoet aan om vervolgens met links in de verre hoek raak te schieten.

Messi was even daarvoor zelf ook dicht bij een doelpunt. Zijn inzet werd echter onbedoeld gestopt door ploeggenoot Kylian Mbappé, die in de baan van het schot stond.

Donnarumma

Stade Brest maakte het PSG na rust moeilijk en kreeg enkele kansen. De grootste was voor de Algerijn Islam Slimani, die in de 70e minuut een strafschop mocht nemen. De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma stopte de penalty.

Paris Saint-Germain, dat dinsdag in de Champions League met 2-1 won van Juventus, heeft na zeven speelronden 19 punten. Lens volgt met 17 punten. Olympique Marseille kan later op zaterdag bij winst op Lille ook op 19 punten komen.