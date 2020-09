’Open sollicitatie Louis van Gaal bij Oranje stuitend’

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Toen Louis van Gaal op 17 mei in Studio Sport onzin uitkraamde over het uitspelen van de Eredivisie sloeg de aanwezige KNVB-directeur Eric Gudde hem direct met enkele feiten om de oren. De verafgoding, die Van Gaal vaak ten deel valt, ook bij de KNVB en eerder bij Gudde, zette de directeur resoluut opzij. Hij liet zich niet zomaar in de hoek zetten door de almighty.