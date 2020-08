Sport Kort: Rahm verslaat Johnson met ’belachelijke’ putt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Rahm verslaat Johnson met ’belachelijke’ putt

08.30 uur: De Spaanse golfer Jon Rahm heeft dankzij een fenomenale slotronde het BMW Championship gewonnen. Rahm begon als nummer 6 van het klassement aan zijn laatste ronde over de banen van Olympia Fields, in de buurt van Chicago. Dankzij zes birdies nestelde de Spanjaard zich naast Dustin Johnson aan kop van de ranglijst en in de play-off toverde Rahm er een wonderbaarlijke putt uit.

Johnson, de aanvoerder van de wereldranglijst, had een play-off afgedwongen door op de laatste hole een fraaie birdie te maken. Op de extra hole, de 18e, was het echter weer de beurt aan Rahm om zijn klasse te laten zien. De 25-jarige Spanjaard sloeg de bal vanaf zo’n 18 meter met een bekeken curve in het putje.

Johnson kreeg nog de kans om ook een birdie te maken, maar de Amerikaanse miste net. „Ik sloeg een ongelooflijke putt waardoor ik de play-off haalde, maar daarin overtrof Jon me met een belachelijk goede putt”, aldus de Amerikaan, die een week eerder met The Northern Trust de eerste van drie toernooien om de lucratieve FedEx Cup won. Hij nam daarmee ook de eerste plaats op de wereldranglijst over van Rahm.

„Ik had nooit gedacht dat ik hier zou gaan winnen”, zei Rahm, die in juli na winst van het Memorial Tournament de nummer 1 van de wereld werd. „Het laatste uur van het toernooi was een achtbaan, maar ik heb zoveel plezier gehad.” De Spanjaard verdiende bijna 1,5 miljoen euro met zijn overwinning.

Tiger Woods kwam niet verder dan de 51e plaats. De Amerikaan wist zich zodoende niet te plaatsen voor het Tour Championship van deze week in Atlanta, de seizoensfinale van de PGA Tour voor de dertig beste golfers. Zij strijden daar om de hoofdprijs van ruim 12,5 miljoen.

Basketbal: LA Clippers verder in play-offs NBA

07.45 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben voor het eerst sinds 2015 de tweede ronde bereikt van de play-offs in de NBA. De Clippers beslisten de best-of-sevenserie tegen Dallas Mavericks door het zesde duel met 111-97 te winnen. De ploeg uit LA kwam daardoor op een beslissende voorsprong van 4-2.

Kawhi Leonard was niet alleen goed voor 33 punten, hij pakte ook 14 rebounds en gaf 7 assists. Luka Doncic blonk weer uit bij de Mavericks, maar de 21-jarige Sloveen kon met zijn 38 punten uitschakeling niet meer voorkomen.

LA Clippers bereikte vijf jaar geleden voor het laatst de halve finales van de westelijke divisie. Daarin wacht nu de winnaar van Utah Jazz - Denver Nuggets. De Nuggets wonnen vooral dankzij 50 punten van Jamal Murray het zesde duel met 119-107, waardoor de beslissing dinsdag pas valt in het zevende duel.

In de halve finales in het oosten begon Boston Celtics met een zege op titelverdediger Toronto Raptors: 112-94. Jayson Tatum en Marcus Swart tekenden beiden voor 21 punten bij de Celtics.

Tennis: Arantxa Rus in actie op eerste dag US Open

07.00 uur: Arantxa Rus komt gelijk in actie op de openingsdag van de US Open. De enige Nederlandse deelnemer aan het enkelspel in New York moet wel lang wachten. Rus sluit maandag het programma op baan 12 af.

De 29-jarige Westlandse, nummer 72 van de wereld, neemt het in de eerste ronde van het Amerikaanse grandslamtoernooi op tegen Ann Li. De 20-jarige Amerikaanse is de mondiale nummer 133. Op baan 12 van Flushing Meadows in New York staan eerst drie mannenpartijen en één vrouwenwedstrijd op het programma voordat Rus en Li in actie kunnen komen.

Heel wat toptennissers hebben zich vanwege het coronavirus afgemeld voor de US Open. Zo ontbreken met Rafael Nadal en Bianca Andreescu de winnaars van vorig jaar. Ook Kiki Bertens, de nummer 7 van de wereld, besloot het grandslamtoernooi over te slaan.

Bij de mannen is Novak Djokovic de grote favoriet. De nummer 1 van de wereld, die dit jaar nog altijd ongeslagen is, komt maandag net als oud-winnares Naomi Osaka in actie in het avondprogramma in het Arthur Ashe-stadion. Publiek is vanwege de coronacrisis niet welkom op het tennispark in New York.