VAR, rode kaarten en incidenten: Liverpool niet langs Spurs

De eerste kans in het Tottenham Hotspur Stadium was voor Liverpool waar Andrew Robertson in de 2e minuut naast kopte. Daarna kwamen er mogelijkheden voor de thuisploeg van coach Antonio Conte. Harry Kane maakte in de 13e minuut zijn tweede competitietreffer, nadat hij eerder al een grote kans had gemist. Daarna mochten Son Heung-min en Dele Alli het zich aanrekenen dat de voorsprong niet groter werd. Diogo Jota zorgde met een kopbal alsnog voor de gelijkmaker.

In een wedstrijd die in hoog tempo over en weer ging leek Liverpool halverwege de tweede helft de winst te gaan pakken, ondanks de vele kansen voor de Spurs, die twee weken niet in actie waren gekomen na veel coronabesmettingen in het elftal. Na een reeks van incidenten die nog door de VAR moesten worden nagekeken, scoorde Robertson met het hoofd (1-2). De treffer werd goedgekeurd. Vijf minuten later was het toch weer gelijk. Son profiteerde van het verkeerd uitkomen van doelman Alisson op een lange pass.

Liverpool moest de slotfase met tien man spelen, nadat Robertson voor een forse overtreding op Emerson Royal met rood van het veld werd gestuurd. De spelers van Klopp hielden echter stand.

Manchester City loopt verder weg bij Chelsea

Manchester City is verder uitgelopen op Chelsea in de Premier League. De ploeg van coach Pep Guardiola won met 4-0 bij Newcastle United. Het door de coronabesmettingen gehavende Chelsea kwam niet verder dan 0-0 bij Wolverhampton Wanderers.

City komt door de zege op 44 punten. Dat zijn er 6 meer dan Chelsea, dat derde staat.

Rúben Dias opende al in de 5e minuut de score voor City. Hij kopte op aangeven van João Cancelo binnen. Cancelo zelf zorgde binnen het half uur voor de tweede treffer. Na de rust ging City verder met treffers voor Riyad Mahrez en Raheem Sterling. Nathan Aké bleef bij City op de bank.

Chelsea had het lastig bij Wolverhampton dat speelde met Ki-Jana Hoever in de basis en een doelpunt van Daniel Podence in de eerste helft wegens buitenspel afgekeurd zag worden. In de tweede helft waren de bezoekers heel dicht bij een treffer via Christian Pulisic, die was weggestuurd door Marcos Alonso. Doelman José Sá van de ’Wolves’ redde echter knap.

Chelsea-coach maakt zich zorgen over veiligheid spelers

Chelsea-coach Thomas Tuchel zegt dat de Premier League speelt met de veiligheid van de spelers, nadat de door coronabesmettingen geplaagde Londense club was gedwongen om de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers af te werken. Het duel eindigde in 0-0.

Chelsea was teleurgesteld dat het ondanks de afwezigheid van veel spelers zoals Romelu Lukaku, Timo Werner en Callum Hudson-Odoi geen toestemming kreeg om de wedstrijd uit te stellen. De coach is bezorgd om het stijgend aantal besmettingen in zijn selectie en denkt ook dat door het samen reizen en een kleedkamer delen de kans op meer besmettingen groot is.

„We praten veel over de veiligheid en het beschermen van spelers, maar ik ben er niet zeker van of we dat vandaag hebben gedaan”, zei Tuchel tegen Sky Sports. „Als we morgen de volgende test hebben en er is weer iemand positief, dan wil ik overleg met de Premier League over wat ze verwachten. We moesten vandaag drie uur in de bus zitten en samen reizen en waren met elkaar bij het overleg, de lunch en het diner. Deze situatie zal niet stoppen als we dit blijven doen.”

Tuchel is bang dat hij nog meer spelers moet missen in de wedstrijd tegen Brentford van woensdag in de League Cup. „Als ze ons laten spelen tegen Brentford, wat moeten we dan doen?”

Zaterdag

Arsenal

Arsenal heeft de uitwedstrijd tegen Leeds United overtuigend gewonnen. Het elftal van trainer Mikel Arteta zegevierde met 1-4, na een ruststand van 0-3.

Gabriel Martinelli had een groot aandeel in de zege van de bezoekers uit Londen. De Braziliaan maakte de 0-1 en 0-2. Bukayo Saka tekende vlak voor rust voor de 0-3. Raphinha benutte in de 75e minuut een strafschop namens Leeds, waarna Emile Smith Rowe de eindstand bepaalde.

Emile Smith Rowe viert zijn treffer. Ⓒ ProShots

Arsenal blijft de nummer 4 van de Premier League. Leeds bekleedt voorlopig de zestiende positie.

Het duel tussen beide ploegen was de enige wedstrijd die zaterdag doorging. Alle vijf de andere Premier League-duels werden vanwege corona-toestanden afgelast. De clubs gaan maandag met elkaar om de tafel zitten om te praten over de talrijke afgelastingen vanwege corona.

