Daley Blind, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt in top 5 meest spelende voetballers

Voetbal

Mark Flekken geniet met volle teugen bij Oranje

„Ik heb er eigenlijk helemaal geen woorden voor, zo mooi is het”, liet Mark Flekken weten tegenover OnsOranje over zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal. De doelman van SC Freiburg, die in de jeugd bij Roda JC speelde, maar als prof doorbrak in Duitsland, vertelde hoe hij voor het eer...