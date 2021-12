Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is onacceptabel’ Russische schaatsers nemen groot risico op weg naar Salt Lake

Door Nick Tol

De Russische schaatsploeg bij de bagageband op de luchthaven van Salt Lake City, onder wie topsprinter Pavel Kulizhnikov op de achtergrond. „Hopelijk hebben onze schaatsers de sportieve schade nog enigszins beperkt kunnen houden.” Ⓒ Foto Russische schaatsbond

SALT LAKE CITY - Na een aantal bizarre wendingen zijn de Russische topschaatsers een ruime week later dan gepland aangekomen in Salt Lake City voor de wereldbekerwedstrijden die vrijdag al van start gaan. Dinsdagmiddag arriveerden ze eindelijk in hun hotel, moegestreden en flink teleurgesteld. „Wat onze atleten moesten meemaken, is onacceptabel”, zegt Varvara Barysheva, de directeur van de Russische schaatsbond.