De trieste aftocht van Ronaldo: eenzaam de kleedkamer opzoeken

Ronaldo wilde alleen een boodschap kwijt aan een Braziliaanse journalist over Pelé. „Beterschap. Ik wens jullie koning het allerbeste”, zei de 37-jarige Ronaldo over de 82-jarige voetbalicoon die in het ziekenhuis ligt.

Ronaldo groette nog wel wat Portugese fans, maar zocht daarna snel de catacomben op terwijl zijn ploeggenoten nagenoten op het veld. Bij zijn aftocht kon er ook geen blik of handdruk af voor bondscoach Fernando Santos.

Bekijk ook: Portugal wervelt met Ronaldo als invaller langs Zwitserland en gaat naar kwartfinale

Op sociale media uitte Ronaldo zich wel positief na de WK-triomf. „Een ongelooflijke dag voor Portugal. Wat een historisch resultaat in de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Een geweldige prestatie van een team dat barst van het talent. Proficiat aan onze selectie. De droom is nog intact. Tot het einde! Komaan Portugal!”

Ronaldo, die in de groepswedstrijden steeds een basisplaats had, viel pas in de 73e minuut in. Hij scoorde wel, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Zijn vervanger Gonçalo Ramos, 21 jaar, scoorde een hattrick.