F1-leiding verafschuwt ’intimidatie’ van fans: ’Dit is onaanvaardbaar’

Meerdere, met name vrouwelijke, fans stellen zich geïntimideerd te voelen rond de Grand Prix van Oostenrijk. Er wordt onder meer gesproken over homofobe, racistische en seksistische beledigingen.

De Formule-top reageert in een statement: „ We zijn op de hoogte gebracht van berichten dat sommige fans tijdens het evenement volledig onaanvaardbare opmerkingen van anderen hebben gekregen. We hebben dit aan de orde gesteld bij de promotor en de beveiliging en zullen spreken met degenen die deze incidenten hebben gemeld en dit zeer serieus nemen. Dit soort gedrag is onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd en alle fans moeten met respect worden behandeld.”

De Grand Prix van Oostenrijk is volledig uitverkocht. Zondag zitten er 105.000 fans op de tribunes. Zeker 50.000 toeschouwers komen uit Nederland.