Kamaldeen Sulemana-soap ten einde: Stade Rennes presenteert vleugelaanvaller

Ajax had al een akkoord met FC Nordsjaelland over de transfersom van circa 16 miljoen euro en alles leek in kannen en kruiken. Totdat de Ghanees begon te twijfelen. Nadat hij donderdag opnieuw uitstel van de keuring vroeg, besloot Ajax van de deal af te zien. Bij Stade Rennes is Sulemana zeker van een basisplaats en die garantie wilde hij volgens de Amsterdamse bronnen ook bij Ajax. Iets dat Erik ten Hag niemand in zijn selectie wil garanderen.

De negentienjarige Sulemana had echter nog een andere troef: Stade Rennes. Hij tekent een contract voor vijf jaar bij de nummer zes van het voorbije seizoen in de Ligue 1.