PSV winterkampioen na zege op Go Ahead Eagles

PSV kwam voortvarend uit de startblokken. In de 9e minuut was het al raak. Phillipp Mwene trok knap naar binnen en schoot de bal van zo’n 20 meter in het Eagles-doel. De Eindhovenaren hadden tien minuten later op 2-0 kunnen komen maar Yorbe Vertessen miste op weg naar doelman Warner Hahn de kalmte om gericht te schieten. De bal ging ver over.

Domper voor PSV was het uitvallen van Ramalho. De verdediger had tot nu toe alle Eredivisieduels gespeeld, maar moest het veld na een half uur verlaten met een blessure. PSV had nog wat mogelijkheden om de score te verdubbelen, maar Vinícius en Cody Gakpo misten.

Ramalho moet geblesseerd het veld verlaten. Ⓒ ANP

Meteen na rust ging PSV in een koud en sfeerloos stadion verder op jacht naar de bevrijdende tweede treffer. Opnieuw Vinícius had de 2-0 op zijn schoenen, maar Hahn hield Go Ahead voorlopig op de been. Daarna was het weer Gakpo die een schot naast zag gaan.

Eagles met tien man

Een potentiële kans van de doorgebroken Vertessen die alleen op Hahn afging werd abrupt afgebroken na een sliding van Joris Kramer. Na raadpleging van de VAR toonde scheidsrechter Dennis Higler alsnog een rode kaart en kon Go Ahead verder met tien man.

Het was dan toch uiteindelijk Gakpo die kon profiteren van de man-meer-situatie. In de 78e minuut kon de PSV-aanvoerder na een voorzet van invaller Maxi Romero van dichtbij raak schieten: 2-0. In de vijf minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord.