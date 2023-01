Martinez nieuwe bondscoach Portugal: ’Ik zal met Ronaldo praten’

Het wordt voor Martinez zijn tweede grote klus als bondscoach, nadat hij ruim zes jaar aan het roer stond bij de Belgen. Zijn beste prestatie leverde hij met de Gouden Generatie op het WK 2018 in Rusland, waar de derde plaats werd bemachtigd. Vervolgens strandde België op het EK in de kwartfinale, terwijl op het voorbije WK de groepsfase het eindstation was. Voor zijn tijd bij onze zuiderburen was Martinez als clubtrainer actief bij Swansea City, Wigan Athletic en Everton.

Zidane, Mourinho en Van Gaal

Ook Zinédine Zidane en José Mourinho werden genoemd als de nieuwe bondscoach van Cristiano Ronaldo en co. Zidane zou volgens L’Equipe zelfs benaderd zijn, maar hebben geweigerd. Ook de naam van Louis van Gaal viel wel eens, al kwam dat vooral door de in Portugal wonende trainer zelf. „Ik ben weer met pensioen. Maar als ze bellen, dan luister ik”, zo liet hij zich ontvallen in een gesprek op 3FM.

Overigens werd Van Gaal ook al eens gevraagd door Belgische media of hij aan de slag zou willen bij de Rode Duivels, dit nog voordat Martinez opstapte na de desastreus verlopen WK. „Maar daar flirtte ik niet mee, en met Portugal ook niet”, zei Van Gaal daarover. „Ik kreeg vragen over België en dan moet ik antwoord geven.”

Ronaldo

„Ik ben erg blij om de kans te krijgen een van de meest getalenteerde ploegen ter wereld te mogen leiden”, zei Martínez bij zijn presentatie. „Vanaf de eerste contacten met de voorzitter van de bond en de bestuurders wist ik dat het goed zat. Dit is het project dat ik wilde en ik besef dat de verwachtingen hier hooggespannen zijn.”

Martínez werd tijdens de presentatie ook gevraagd naar de toekomst van Cristiano Ronaldo. De 37-jarige vedette raakte tijdens het WK onder Santos zijn basisplaats kwijt en werd tijdens de knock-outfase slechts als invaller gebruikt. „Ik wil contact opnemen met alle 26 spelers die bij het laatste WK waren. Cristiano is een speler op die lijst”, aldus Martínez. De recordinternational en topscorer aller tijden van Portugal ondertekende vorige week in Saudi-Arabië een lucratief contract bij Al-Nassr.