Engeland en Tsjechië veroveren EK-ticket

De duizendste interland van de Engelsen eindigde met mooie cijfers. Harry Kane maakte zijn reputatie als topschutter met drie doelpunten waar. Bij rust stond het al 5-0. Alex Oxlade-Chamberlain had de score in de elfde minuut geopend, waarna Kane er twee maakte. Marcus Rashford zorgde voor de 4-0 terwijl Kane in de 37e minuut al zijn derde liet noteren. Engeland hoefde niet meer zo nodig na de pauze. Een eigen doelpunt van Aleksandar Sofranec betekende de 6-0. Kort voor tijd zorgde Tammy Abraham voor de 7-0.

Kosovo, knokkend voor een laatste kans op plaatsing, kwam via Atdhe Nuhiu op voorsprong in Praag. Alex Král en Ondrej Celustka bogen de score om waarna plaatsing voor het EK een feit was voor de Tsjechen.