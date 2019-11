Ricciardo wil maar één ding: ‘Champagne’

„Champagne”, schreeuwde Ricciardo toen hem tijdens de persconferentie op het Autódromo José Carlos Pace werd gevraagd naar zijn doelen voor zijn tweede seizoen in Franse dienst. „De resultaten waren niet altijd zoals we wilden, maar ik zie 2019 zeker niet als een verloren jaar. Verre van dat.”

The Honey Badger, zoals zijn bijnaam luidt, klampt zich vast aan de prestaties van McLaren. De Britse renstal besloot 2018 als zesde team, maar heeft amper twaalf maanden later een straatlengte voorsprong op Renault in de strijd om de vierde plek in het constructeurskampioenschap.

„McLaren heeft de afgelopen maanden laten zien dat je in relatief korte tijd een groot verschil kunt maken. Daarom acht ik het niet onmogelijk dat wij volgend seizoen om de podiumplaatsen kunnen strijden, mits we gedurende de wintermaanden hard blijven werken.”

Toch wil de 30-jarige coureur zich niet blindstaren op ’champagne’. „We willen vooral dichter naar de topdrie-teams kruipen. Ik wist toen ik bij Renault tekende dat we tijd nodig zouden hebben. We zijn er ook nog niet, maar we hebben na de zomer wel consistent gepresteerd en dat zie ik als iets positief. Dat momentum moeten we nu zien mee te nemen richting het nieuwe jaar.”