Italië in de ban van ‘coronaschandaal’ bij Lazio

De Romeinen hebben er testregels op nagehouden die verschillen van de protocollen die de Italiaanse voetbalbond heeft opgesteld voor de Serie A. Daardoor zouden positieve spelers, zij het met lage viruswaarden, op het veld hebben gestaan bij Lazio.

De zaak kwam aan het rollen toen Ciro Immobile vorige week niet meedeed in de Champions League-duels met Club Brugge en Zenit Sint-Petersburg, maar tussendoor wel in actie kwam in de competitiewedstrijd met Torino.

De situatie van de spits sprong in het oog, omdat hij zijn team met een laat doelpunt aan een 3-4 overwinning hielp. Middenvelder Lucas Leiva en doelman Thomas Strakosha zouden in hetzelfde schuitje zitten.

Lazio is van mening dat het drietal zondag tegen Juventus gewoon weer kan spelen. De spelers zijn weliswaar positief getest, maar hun viruswaarden waren zo laag, dat men in Rome vindt dat spelen mogelijk is. In Italië geldt officieel echter: positief is positief.

Claudio Lotito, de voorzitter van Lazio, kwam met een zeer opvallend argument. „Vrouwen hebben bacteriën in hun vagina, maar dat betekent niet dat ze stuk voor stuk ziekteverspreiders zijn.”

De Italiaanse voetbalbond is een onderzoek gestart naar het mogelijk breken van het gezondheidsprotocol door Lazio. Daarbij moet de club vrezen voor puntenvermindering of zelfs degradatie naar de Serie B.